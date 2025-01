9,4% das entregas da Airbus chegaram à Índia, 7,6% apenas ao IndiGo

A IndiGo, a maior companhia aérea da Índia em frota, ajudou a impulsionar a Airbus para o seu melhor ano de sempre em termos de entregas. A companhia aérea recebeu 58 aeronaves em 2024, tornando-se o maior cliente a receber entregas. As entregas da IndiGo representaram 7,6% do total de entregas da Airbus no ano passado. Isto também marcou o maior número de entregas que o IndiGo fez desde que fez 41 em 2023, 49 em 2022, 42 em 2021 e 44 em 2020, o ano de pico da pandemia.

Leia também: O fechamento diário de 145 minutos do aeroporto de Delhi para os preparativos do Dia da República afetará mais de 1.300 voos

Isso ocorre um ano depois que a companhia aérea fez um pedido de 500 aeronaves à Airbus, tornando-se seu maior pedido. A Air India recebeu 14 aeronaves (incluindo o Vistara), todas na carteira de pedidos dos arrendadores e seu próprio pedido será entregue em breve. A Airbus perdeu por pouco sua meta de 770 entregas, tendo entregue 766 aeronaves em 2024, em meio aos desafios contínuos da cadeia de abastecimento. No final de dezembro, o número de aeronaves não entregues da IndiGo com a Airbus era de 930 aeronaves, incluindo 241 A320neo, 659 A321neo e 30 A350-900. Para a Air India, esta contagem equivale a 344 aeronaves: 210 A321neo, 90 A320neo, 19 A350-900 e 25 A350-1000. Isso inclui o pedido adicional que a Air India fez em setembro para 100 aeronaves.

A IndiGo recebeu 41 aeronaves da Airbus em 2023, representando 5,6% do total de entregas da Airbus em 2023. No entanto, a companhia aérea ficou em segundo lugar em 2023, com a Delta aceitando mais entregas do que a IndiGo. Em 2022, a IndiGo recebeu 49 entregas de aeronaves, o maior número de qualquer companhia aérea da Airbus, e foi responsável por 7,4% de todas as entregas da Airbus naquele ano. Em 2021, a IndiGo voltou a ocupar o primeiro lugar com 6,9 por cento de todas as entregas da Airbus, o que totalizou 611 para o fabricante com sede em Toulouse, 42 das quais aderiram à IndiGo.

Por que o IndiGo está adicionando tantas aeronaves? A IndiGo teve um início difícil em 2024, percebendo que entre 80 e 90 aeronaves da família A320neo com motor Pratt & Whitney seriam aterradas. A companhia aérea contou com uma combinação de operações de wet leasing, extensões de leasing e novas entregas para enfrentar a crise.

Leia também: Aviação indiana em 2024: um ano de consolidações, sobrevivência e premiumização

No entanto, as entregas não podem ser aceleradas de última hora e o plano de indução está em andamento com alguns trimestres de antecedência. O planejamento da IndiGo coincidiu com os planos de expansão e fusão da Air India e é um indicativo de até que ponto a IndiGo planeja enfrentar a concorrência. A Airbus não conseguiu aumentar a produção de sua família A320, mais vendida. No entanto, os slots de produção são liberados em intervalos periódicos devido ao fechamento de companhias aéreas, como é o caso da Go FIRST ou de companhias aéreas que atrasam entregas, como a Spirit Airlines dos EUA.

À medida que as aeronaves com motores Pratt & Whitney voltam à vida, a IndiGo está devolvendo algumas aeronaves em sua busca para ter uma frota com motores CFM e superar a frota com motores Pratt & Whitney. Esta é uma grande perda para a Pratt & Whitney, que passou de um problema para outro desde a sua incorporação em 2016, um período bastante longo para obter o motor certo. O grupo Air India tem todos os seus pedidos conduzidos pelos CFM. A oferta menor da Airbus, as séries A220 e Embraers E2, não conseguiu fazer progresso na Índia, e uma das possíveis razões é que eles são movidos exclusivamente por motores Pratt & Whitney GTF (Geared Turbo Fan).

nota de cauda À medida que o ano chega a 2025, a Air India se juntará à festa de entrega. Além disso, a IndiGo apresentará seu primeiro A321XLR. Este continuará a ser um ano para a Airbus do ponto de vista da aviação indiana, à medida que a luta da Boeing continua. O prejuízo será da Akasa Air, cuja carteira de pedidos é exclusivamente da Boeing. A Air India Express, o braço de baixo custo da Air India, tem recrutado a Airbus para o grupo para superar a crise e assumir as rotas da Air India, bem como iniciar novas.

Leia também: Cliente de longa data da Airbus, IndiGo, agora está adicionando aeronaves Boeing