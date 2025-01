A 8ª temporada está acontecendo Rio Virgem? O que você precisa saber agora

Como rio virgem Os fãs estão aguardando ansiosamente o lançamento da 6ª temporada em dezembro de 2024; as discussões para uma possível 8ª temporada já estão em andamento. Benjamin Hollingsworth, que interpreta o favorito dos fãs, Dan Brady, de acordo com um relatório do What’s on Netflix, revelou que as conversas sobre a próxima temporada estão em andamento na sala dos roteiristas do programa. Embora a 7ª temporada já tenha sido confirmada com uma renovação oficial, os comentários de Hollingsworth sugerem que a Netflix já está planejando mais episódios do drama popular.