A abordagem agora é resgatar pessoas, diz o prefeito de Washington DC na colisão no ar

Washington DC O prefeito disse no início da quinta -feira que a operação de resgate continua após um avião de passageiros e um exército O helicóptero caiu No rio Potomac na quarta -feira à noite.

“Ambos os aviões estão na água. A abordagem agora é resgatar as pessoas”. Muriel Bowser Ele disse em uma entrevista coletiva.

Seus comentários ocorreram depois que um avião de passageiros regional da American Airlines colidiu no ar com um Exército dos EUA Helicóptero e colidiu com o rio Potomac, perto do Aeroporto Nacional de Reagan Washington, na noite de quarta -feira.

“Um avião de passageiros que chegou ao aeroporto aqui colidiu com um helicóptero militar”, disse Bowser a jornalistas do aeroporto, sem fornecer mais informações sobre a operação de resgate.