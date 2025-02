A abordagem da AAP muda para Punjab após a perda eleitoral de Delhi

Após o desastre da pesquisa do partido em Delhi, A unidade de Punjab da AAP está exercendo cautela em não desmoronar sob pressão. Embora a AAP tenha baseado as declarações do líder da oposição (LOP) Bajwa Pratap de que 30 MLAs estavam em contato com o Congresso, a possibilidade de se aproximar das pesquisas da Assembléia do Punjab de 2027 não pode ser descartada. Ele “Modelo de Delhi” para o qual Punjab votou Agora foi rejeitado pelo povo da capital, e a preocupação é que o mesmo possa ter um efeito dominó no estado.

No entanto, não há muito o que se preocupar com a AAP em termos de números. Possui 94 de 117 mla. O oponente mais próximo da AAP é o Congresso com 16 MLA, enquanto Sad tem 3 e o BJP simplesmente dois. Mas a AAP enfrenta uma percepção de que seus assuntos são microgestão pela unidade de Délhi.

Enquanto uma seção acredita que Mann emergiu mais poderoso após o desastre da pesquisa de Délhi, alguns outros do partido acreditam que haverá um “super ministro principal”. Isso ocorre porque se diz que o círculo próximo de Mann tem vários kejriwal leais. O último é Bibhav Kumar, um assistente próximo do ex -ministro principal de Delhi que recebeu recentemente a segurança de Z+ pela polícia de Punjab. O movimento convidou um ataque contundente da oposição.

Mann, por sua vez, parecia estar aborto com os desenvolvimentos. Vá para a mídia em Delhi Após uma reunião do Punjab AAP MLA com Kejriwal, Mann disse que planejava cumprir suas promessas.

Enquanto a AAP procurou votos em Punjab, citando o promissor “modelo de Delhi” do jogo, Mann, pela primeira vez, falou do modelo de Punjab. “O Punjab se desenvolverá em tal modelo que será exibido em todo o país”, disse Mann.

“Não quebraremos nenhuma garantia em Punjab. Entregamos nas frentes que nem prometemos, seja impostos sobre pedágios ou eliminar várias pensões do MLA”, disse ele.

Em meio a rumores na AAP após o desastre de Délhi, aqui está uma olhada nos sucessos e fracassos de seu governo em Punjab:

Golpes

Entregue a 600 unidades de eletricidade gratuita para cidadãos de Punjab

50.000 empregos do governo

881 clínicas de Mohalla e 118 escolas de eminência

Fechamento de 17 assentos de pedágio

Trouxe programas como Punjab Rangla

Ajuda financeira de Rs 1 milhão de rúpias para aqueles que morreram de serviço, incluindo agnívoros mortos e policiais

Modernização da polícia: formou a força de prevenção de acidentes de Sadak Suraksha, mais de 100 Toyota Hilux adicionou a frota

Falhas

Percepção de que a liderança da AAP de Delhi controla o governo de Punjab

Ainda não é entregue à promessa de Rs 1.000 para as mulheres

Enfrentar críticas sobre a má lei e a ordem, a rede terrorista-gangster

Ruine economia

Ele não cumpriu o objetivo de ganhar Rs 20.000 milhões de rúpias de mineração. Não poderia impedir a mineração ilegal

Você não pode cumprir promessas como a justiça em casos de sacrilégio

O Congresso, Akali Dal, atacou a AAP por promessas fracassadas

Após a derrota em Délhi, os ministros do Punjab enfatizaram que a “entrega” das promessas da pesquisa seria fundamental. Com dois anos até o fim, as facas já estão fora, dentro da AAP ou de seus oponentes que cheiraram uma oportunidade.

AAP MLA e um crítico conhecido de Mann, Kunwar Vijay Partap Singh, disseram: “A perda em Delhi é um reflexo da má governança em Punjab. O governo do Punjab não cumpriu muitas questões, incluindo a situação da lei e a ordem no estado do estado.

O MLA do Norte de Amritsar, que não participou da reunião convocada por Kejriwal em Delhi na terça -feira, disse: “Eu não tinha muito objetivo nesta reunião. Também foi a contagem e eu o dei ao telefone”. Além disso, ele enfatizou que era o momento da introspecção em Punjab.

Sejam grandes promessas, fornecendo justiça em casos de sacrilégio ou lei e ordem, o governo falhou em Punjab em todas essas frentes, disse o Congresso.

“A AAP sempre foi feita da política de mentiras e os resultados de Délhi os expuseram. Em Punjab, a condição da AAP é patética, pois eles falharam em todas as frentes. Mann é apenas o rosto, uma vez que a tomada de decisões é tomada desde Delhi”, disse Congresso MLA Pargat Singh.

“A política das redes sociais que eles fazem não trouxe nada ao povo de Punjab. Há ataques de granadas contra delegacias de polícia. Qual é o próprio ministro do Interior?” Disse Singh.

O triste líder Daljeet Cheema também levou Colt na AAP. “Existe um memorando de entendimento (memorando de entendimento) entre Mann e Kejriwal. Isso deve terminar agora. Em qualquer caso, Mann era o ministro principal do Homeakake. Seu próprio povo foi controlado por Delhi. Tememos que, como todos os ministros, eles, eles estão livres agora, eles estarão associados aos ministros do Punjab aqui.

Na terça -feira, o chefe do Punjab BJP, Sunil Jakhar, voltou -se para as redes sociais para dizer que a confiança de Mann parecia chocada após o resultado da pesquisa de Delhi.

“Após a derrota humilhante da AAP em Delhi, enquanto todos os tipos de cometas políticas voando sobre o destino do primeiro -ministro de Punjab estão acontecendo, pelo menos uma coisa pode ser dita com certeza que o que aconteceu na casa de Kapurthala hoje, ele não fez nada para acalmar o alívio do estudo de Bhagwant Mann.