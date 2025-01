A administração de Trump cancelou o congelamento da assistência financeira federal

De acordo com o documento, o memorando correspondente do gerenciamento de orçamento administrativo do M-25-13 foi cancelado.

Anteriormente, o governo Trump suspendeu temporariamente o financiamento de programas federais para atribuir subsídios, empréstimos e outras assistências financeiras.

No entanto, o tribunal federal em Washington bloqueou a decisão de suspender a ajuda até 3 de fevereiro.

Na terça -feira, a Casa Branca retirou -se parcialmente do decreto sobre a suspensão de quase todas as concessionárias americanas, introduzindo o que ele chamou de ‘ajuda humanitária vital’.