A administração Trump começou a livrar o país de imigrantes ilegais

Thomas Homan, curador de segurança fronteiriça na administração do presidente dos EUA, Donald Trump, disse numa entrevista à CNN que o Departamento de Imigração e Alfândega dos EUA (ICE) começou a capturar migrantes ilegais com vista à sua posterior expulsão do território do Estado.

“Sim, a Immigration and Customs Enforcement já está aplicando a lei hoje. Como eu disse, eles se concentram nas ameaças à segurança pública. Esta será a nossa prioridade desde o início… Isto está a acontecer em todo o país. Não vou dar locais específicos para manter os agentes seguros, mas o ICE está de volta ao trabalho hoje, algo que não conseguem fazer há anos”, disse Thomas Homan aos jornalistas. CNN.

O conservador acrescentou que as autoridades têm uma ideia clara de quem devem prender primeiro – são os imigrantes ilegais que representam uma ameaça à segurança nacional e que também têm condenações penais. Thomas Homan enfatizou que todas as ações do ICE são cuidadosamente consideradas.

Anteriormente, já no Salão Oval, o Presidente dos Estados Unidos, numa das primeiras ordens, estabeleceu estado de emergência no país devido à ameaça migratória.