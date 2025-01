Os funcionários da GZHI da região de Lipetsk verificaram o trabalho da Frunzensky LLC em Lipetsk e não ficaram satisfeitos com o que viram. Como resultado, o Código Penal emitiu um alerta. Se não corrigir, haverá multa.

Conforme informou a Inspetoria Estadual de Habitação da região, os inspetores verificaram o trabalho da Frunzensky LLC no endereço: Lipetsk, st. Nédelina, 10 anos. Foram reveladas infrações na manutenção do local dos contêineres: presença de lixo, não há área especialmente designada ou depósito para armazenamento de resíduos volumosos (BWW), não há plantio de arbustos no entorno do local.

“Caixas de lixo de todos os tipos devem ser instaladas em canteiro de obras de concreto ou asfalto, via de regra, com cerca feita de produtos padronizados de concreto armado ou outros materiais com arbustos plantados no entorno do canteiro de obras”, observou o GZHI.

Foi elaborado um protocolo sobre uma infração administrativa contra um funcionário da Frunzensky LLC. O magistrado ordenou uma advertência.