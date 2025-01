A adolescente de Nagpur morre de suicídio depois de procurar ‘o que acontece depois da morte’ no Google

Uma garota de 17 anos na cidade de Nagpur de Maharashtra supostamente cometeu suicídio depois de pesquisar on -line sobre “o que acontece após a morte”, disse a polícia na terça -feira.

O falecido, um estudante de classe 12 de uma escola particular e o único filho de um diretor regional do RBI em Nagpur, freqüentemente buscava informações sobre morte e culturas estrangeiras, disseram eles.

Supostamente, primeiro o pulso foi cortado, fazendo marcas transversais com uma ‘lâmina de pedra’ que ele aparentemente havia ordenado on -line e depois cortou a garganta para terminar sua vida, disse a polícia.

Sua mãe, uma dona de casa, a encontrou deitada em uma piscina de sangue em seu quarto em sua casa na área de Chhatrapati Nagar por volta das 5h45 da segunda -feira e deu um alarme, disse a polícia.

Depois de estar alerta, a polícia chegou ao local.

Eles apreenderam o telefone celular e, ao revisá -lo, descobriram que ele estava procurando informações sobre “o que acontece após a morte no Google”, disse um funcionário da delegacia de Dhantoli.

Ela havia escrito extensivamente sobre culturas estrangeiras em seus jornais, disse ela.

A polícia aprendeu que a menina estava particularmente interessada na cultura européia e estava investigando a morte há algum tempo. Isso sugere que eu estava planejando suicídio por várias semanas, disse o funcionário.

Durante a inspeção corporal, a polícia notou que a garota havia feito cinco cortes no pulso, incluindo duas marcas transversais, e também cortou a garganta, disse ela.

As investigações sugeriram que a menina era viciada em jogos on -line e frequentemente buscava informações sobre morte e culturas estrangeiras, disse o funcionário.

A faca com uma lâmina de pedra e uma alça de madeira, que supostamente usada para terminar com sua vida não está disponível no mercado local, disse ele.

A polícia suspeita que a menina poderia ter ordenado a faca on -line e as autoridades estavam revisando sua conta de mídia social, disse o funcionário.

A menina morava com os pais no térreo de sua casa, enquanto o primeiro andar era ocupado pela família e avó de seu tio.

A polícia de Dhantoli registrou um caso de morte acidental e está realizando mais investigações.