A aero Índia pode perder a exposição de Sarang enquanto os helicópteros Dhruv permanecem no chão após o acidente

Os espectadores da Aero Índia 2025 podem perder a tela acrobática de Sarang, como o helicóptero leve avançado (ALH) de Dhruv, que inclui 330 helicóptero, foi punido desde janeiro após vários acidentes recentes.

Especialistas aumentaram Preocupações sobre a confiabilidade operacional dos helicópteros ALHE toda a frota foi baseada em mais de um mês após um acidente em janeiro que matou três tripulantes.

O Exército, a Marinha, a Força Aérea e outros serviços paramilitares não realizaram operações de ALH, embora a Hindustan Aeronautics Limited (HAL) tenha realizado extensas revisões de segurança e implementou medidas corretivas.

Uma fonte indicou que, a partir de agora, a equipe Sarang não participará da Aero Índia, programada para 10 a 14 de fevereiro em Bangalore.

5 de janeiro, a A Guarda Costeira da Índia, Alh Dhruv Mk III, caiu Durante uma loja de treinamento no aeroporto de Porbandar, em Gujarat. Três membros da tripulação morreram depois que o helicóptero pegou fogo durante a decolagem. Este foi o segundo acidente que envolveu a frota da Guarda Costeira em dois anos.

Em outubro de 2024, um helicóptero da Força Aérea de Alh fez um pouso forçado em um pântano em Bihar durante operações de alívio de inundações devido à falha do motor. Os quatro membros da tripulação foram resgatados com segurança.

Outro incidente ocorreu em setembro de 2024, quando um guarda costeiro Dhruv Mk III colidiu com o mar árabe durante uma missão de evacuação médica, matando dois, com um membro da tripulação ainda desaparecido.

Os dois incidentes em 2023 incluíram um choque em Jammu e Caxemira em março que matou dois pilotos e um técnico, e um dhruv marinho que faz um pouso de emergência na costa de Mumbai em maio devido à perda de energia repentina. Os três membros da tripulação foram resgatados.

Após as consultas, muitos dos acidentes foram associados a mau funcionamento técnico, particularmente com falhas no motor e a durabilidade das hastes de controle de reforço de alumínio em modelos anteriores. Esses componentes têm sido propensos a usar, o que leva a falhas operacionais em situações críticas.

Embora a HAL tenha iniciado significados de segurança significativos, incluindo a substituição de barras de controle de alumínio de aço desde 2023, acidentes retificados causaram sérias preocupações.

As fontes conscientes da situação disseram à Índia hoje que a retificação só pode ser feita após a determinação da causa do acidente recente através da investigação.

Segundo as fontes, “a investigação ainda está em andamento e nada pode ser dito sobre os prazos de retomada até que a verdadeira razão seja conhecida”. Hal não respondeu a consultas sobre todo o tópico até agora.