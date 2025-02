A África do Sul ‘preocupada’ com a propaganda americana sobre a lei da terra

África do Sul Sábado expressou preocupação com NÓS “propaganda” e “desinformação” após o presidente dos Estados Unidos Donald Trump Congele a ajuda de Washington no país, citando a lei de apropriação de terras recentemente adotada e o caso do genocídio de Pretória contra Israel.

“Estamos preocupados com o que parece ser uma campanha de desinformação e propaganda destinado a deturpar nossa grande nação. É decepcionante observar que essas narrativas parecem ter encontrado o favor entre os tomadores de decisão nos Estados Unidos da América “, disse o Ministério das Relações Exteriores da África do Sul em comunicado.

A reação ocorreu depois que Trump disse que os Estados Unidos “não podem apoiar a Comissão de Violação da Comissão de Direitos do Governo da África do Sul em seu país ou sua subcotação da política externa dos Estados Unidos, o que levanta ameaças à segurança de nossa nação, nossos aliados , nossos parceiros africanos e nossos interesses “

Trump também citou o caso de genocídio da África do Sul contra Israel no Tribunal Internacional de Justiça (ICJ) e os laços mais próximos de Pretória com o Irã como razões para reduzir a ajuda.

Pretória disse que só recebeu ajuda americana para a prevenção de HIV/AIDS No país.

A ordem de Trump também inclui uma disposição para ajudar Afrikanersum grupo étnico na África do Sul composto por descendentes de Holandês Os colonos, para colher nos EUA como refugiados que escapam da alegada discriminação com base na raça patrocinada pelo governo.

“É irônico que a ordem executiva de Trump (de Trump) faça provisões para o status de refugiado nos Estados Unidos para um grupo na África do Sul que permanece entre as pessoas mais privilegiadas, enquanto pessoas vulneráveis ​​nos Estados Unidos em outras partes do mundo estão sendo Deportou e negou asilo, apesar das dificuldades reais “, acrescentou o ministério.

Desde que Trump assumiu o cargo no mês passado, Washington Ele voou para centenas de migrantes sem documentos no país, enquanto fortalece as áreas fronteiriças para não permitir que alguém que entre ilegalmente entre nos Estados Unidos.

A África do Sul reiterou que ainda está comprometido com soluções diplomáticas para qualquer mal -entendido ou disputa, mas expressou preocupação com a premissa fundamental da ordem dos Estados Unidos, dizendo que “falta precisão objetiva e não reconhece a história profunda e dolorosa do colonialismo e do apartheid da África do Sul “.

A nova lei de expropriação visa abordar as injustiças passadas do apartheid e permite a expropriação da terra sem compensação nas condições em que é “justa, equitativa e de interesse público”.

A Terra é uma questão delicada na África do Sul, onde a maioria dos recursos naturais está concentrada nas mãos de algumas pessoas brancas. Durante a era do apartheid, negros e não -brancos foram expulsos de suas terras por políticas racistas.

Mesmo após a queda do apartheid, até hoje, a maioria das fazendas comerciais do país também pertence a pessoas brancas.

A maioria das fazendas comerciais do país que produz a maioria dos alimentos é de propriedade de brancos, especialmente os descendentes afrikaner de colonos holandeses.

Presidente Ramaphosa Cyril Espera -se que a legislação de expropriação de terras ajude a aliviar grandes disparidades na propriedade da terra derivadas do assentamento colonial e da instituição posterior da segregação racial e do governo da minorização branca.

Em particular, a África do Sul foi o primeiro país a levar Israel a ICJ Em sua guerra genocida contra Gaza, que parou no mês passado devido a um alto incêndio entre Tel Aviv e o Grupo de Resistência Palestina do Hamas.

Mais de 46.000 pessoas foram mortas em Gaza devido ao atentado israelense desde 7 de outubro de 2023.