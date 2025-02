A agência da ONU alerta sobre os palestinos que ameaçam o frio grave em Gaza em Gaza

Ele Agência da ONU referida (UNRWA) emitiu um aviso na quinta -feira sobre a terrível situação enfrentada por centenas de milhares de Os palestinos deslocaram em LaçoÀ medida que as fortes chuvas e ventos fortes os ameaçam frios.

Essas pessoas já perderam suas casas devido a prolongadas Guerra israelenseque continuou por mais de 15 meses até um alto incêndio apreendido em 19 de janeiro.

“Muitas famílias permanecem em abrigos improvisados ​​devido à destruição generalizada”, afirmou a agência em comunicado.

Ele acrescentou isso Chuva forte e Ventos fortes Em Gaza, eles deixaram centenas de milhares expostos a condições frias e úmidas nas últimas 24 horas.

A UNRWA disse que suas equipes estão trabalhando para fornecer “ajuda urgente e esperada (centros, colchões, cobertores e roupas) para pessoas deslocadas através de Gaza”.

Um vídeo divulgado pela agência mostrou fortes ventos de desenraizamento feitos de tecido e nylon, dispersando os pertences na área de Al Mawasi, a noroeste de Khan Younis, na Strip de South Gaza.

Anteriormente, o porta-voz do Hamas, Abdel Latif al-Qanoua, disse que os palestinos que vivem em tendas e abrigos haviam experimentado uma noite “dura e catastrófica” devido a condições climáticas, exacerbando a situação séria causada pela destruição de suas casas

“A realidade catastrófica em Gaza devido ao inverno e às condições climáticas requer pressão internacional e ação urgente para forçar a ocupação (israelense) a implementar protocolos humanitários”, acrescentou.

De acordo com um repórter de Anadolu no chão, a chuva noturna inundou tendas e abrigos no norte e sul de Gaza, piorando as condições humanitárias para os palestinos que vivem em tendas colocadas nos detritos de suas casas destruídas.

Os sobreviventes do genocídio israelense buscam refúgio em tendas improvisadas feitas de tecido e nylon em várias áreas de Gaza, incluindo os mawasi e entre as ruínas de suas casas.

Muitos palestinos deslocados também se refugiam nas estradas, em campos esportivos, quadrados públicos e escolas, sem nenhum meio de proteção contra frio e tempestades.

De acordo com o escritório de mídia do Enclave, o exército israelense destruiu quase 88% da infraestrutura de Gaza durante a guerra, incluindo casas, instalações vitais e serviços públicos. A guerra reivindicou mais de 47.000 vidas palestinas até agora.