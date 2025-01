A agência de notícias digital da DNPA se junta à demanda contra o OpenAI pelo uso de conteúdo de direitos autorais

A Association of Digital News Editores (DNPA), juntamente com membros de destaque como Indian Express, Hindustan Times e NDTV, ingressaram oficialmente na demanda de ANI contra o uso do conteúdo protegido por direitos autorais pelo OpenAI. A reivindicação, que foi inicialmente arquivada pela ANI perante o Tribunal Superior de Delhi, acusa Openi para usar ilegalmente material indiano protegido por direitos autorais Treinar seus modelos de IA, incluindo seus modelos GPT amplamente conhecidos.

Em sua ordem de 19 de novembro de 2024, o Tribunal Superior de Delhi levantou questões legais importantes sobre o uso pelo OpenAI de conteúdo indiano protegido por direitos autorais, que o DNPA considera uma violação dos direitos de propriedade intelectual.

A Digital News Association argumenta que o OpenAI desenvolveu seus grandes modelos de idiomas (LLM), treinando -os ilegalmente em grandes quantidades de texto, incluindo obras protegidas por direitos autorais, sem obter permissão ou licença.

A agência argumentou que a prática beneficia a empresa de tecnologia, suas partes e investidores interessados ​​e, ao mesmo tempo, prejudica os esforços da indústria de notícias indiana. A associação também expressou preocupação com a ameaça que essas práticas representam pela transparência do funcionamento da imprensa e a sustentabilidade da disciplina.

A DNPA também enfatizou que a falta de transparência nos modelos OpenAI poderia corroer a qualidade e a confiabilidade do conteúdo das notícias. Essa tendência, diz ele, expõe o público aos caprichos dos algoritmos opacos, o que finalmente mina a diversidade da imprensa.

A Reuters relatou que o arquivo do caso, que abrange 135 páginas, acusa o OpenAI de “extrair intencionalmente” e adaptar o conteúdo dos sites dos editores, descrevendo as ações da empresa como um “perigo claro e presente” para os direitos do autor dos membros da DNPA.

A apresentação também levanta preocupações de que empresas de tecnologia como o Openai aproveitem seus recursos e poder para priorizar os direitos autorais protegidos para extrair a receita de publicidade às custas dos editores de notícias.

O Grupo Times, que também faz parte do DNPA, não se juntou ao caso, informou a Reuters, acrescentando que uma justificativa não foi fornecida por trás de sua ausência.

Em resposta às acusações, o Openai reiterou sua declaração anterior de que ele estava usando apenas dados disponíveis ao público, de acordo com os princípios de uso justo. A empresa de tecnologia acrescentou que havia associado a inúmeras organizações de notícias, incluindo algumas das Índia.

Para amanhã, uma audiência está agendada no caso.

A Association of Digital News Editores é uma coalizão das principais plataformas de notícias digitais da Índia, que representa as divisões digitais da principal mídia impressa e de transmissão. É composto por 20 das organizações de mídia mais proeminentes do país, incluindo o Grupo da Índia Today.