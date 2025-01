A agenda do presidente russo, Vladimir Putin, antes de possíveis negociações com Donald Trump: garantir que a Ucrânia permaneça fora da OTAN

A principal prioridade do presidente russo, Vladimir Putin, antes da sua reunião com o presidente eleito, Donald Trump, é garantir que a Ucrânia nunca adira à NATO, de acordo com uma notícia recente. Um antigo alto funcionário do Kremlin e outra fonte familiarizada com as opiniões de Putin disseram ao Financial Times, conforme relatado pelo New York Post, que o principal objetivo da Rússia nas negociações com Trump serão acordos de segurança que garantam a exclusão da Ucrânia da aliança militar.