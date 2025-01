A agenda económica entre Türkiye e os Estados Unidos centrar-se-á na cooperação comercial, energética e de defesa

Turquia Espera-se que os Estados Unidos e os Estados Unidos se concentrem na cooperação nas indústrias de comércio, energia e defesa, bem como nos investimentos, durante o segundo mandato do presidente Donald Trump.

O volume de comércio entre os dois países atingiu uma média anual de 21,6 mil milhões de dólares durante o primeiro mandato de Trump.

O valor aumentou para 21,7 mil milhões de dólares em 2020, 27,8 mil milhões de dólares em 2021 e 32,1 mil milhões de dólares em 2022, antes de cair para 30,7 mil milhões de dólares em 2023.

No ano passado, o comércio bilateral aumentou quase 50% em comparação com 2020, atingindo um total recorde de 32,5 mil milhões de dólares, impulsionado principalmente por visitas comerciais entre os Estados Unidos e a Turquia. Destacaram-se as exportações turcas de máquinas, aparelhos mecânicos, caldeiras e joias.

Türkiye pretende atingir 100 mil milhões de dólares em volume de comércio bilateral com os Estados Unidos, e espera-se que as futuras políticas e visitas mútuas de Trump alinhem as relações com este objetivo.

Os investimentos mútuos também desempenharão um papel fundamental na agenda económica entre a Turquia e os Estados Unidos durante o segundo mandato de Trump. Mais de 2.000 empresas em Türkiye têm capital americano.

Espera-se também que as oportunidades nos transportes e comunicações cresçam. A transportadora aérea Turkish Airlines está se preparando para aumentar o número de destinos nos Estados Unidos de 14 para 15 nesta primavera.

Espera-se que a remoção de Türkiye da lista cinzenta do Grupo de Acção Financeira e a descida das suas classificações de credit default swap aumentem a confiança dos investidores norte-americanos.

Entretanto, as tarifas de Trump e os seus possíveis efeitos sobre a Turquia continuarão a ser uma questão importante nas relações bilaterais. Pouco depois da sua reeleição, Trump anunciou que a sua equipa está a considerar impor uma tarifa de 25% sobre as importações canadianas e mexicanas a partir de 1 de fevereiro.

O Ministro do Comércio turco, Omer Bolat, disse em Dezembro que o ministério espera uma redução dos direitos aduaneiros para o sector têxtil e a remoção das restrições às exportações de aço.

Trump também disse que declararia uma “emergência energética nacional”. Os potenciais efeitos desta decisão na cooperação energética entre os dois países serão monitorizados de perto.

Espera-se que a Turquia e os Estados Unidos intensifiquem os seus esforços para aumentar a cooperação bilateral nos domínios da energia e da mineração. O Diálogo EUA-Turquia sobre Energia e Clima, lançado no ano passado, visa reforçar a cooperação na transformação energética e nas alterações climáticas.

No entanto, Trump também anunciou planos para se retirar do acordo de Paris sobre alterações climáticas.

Espera-se que as empresas americanas dos setores espacial e tecnológico colaborem em novos projetos e assinem acordos de investimento com a Türkiye nos próximos anos.

Türkiye fez os seus primeiros voos espaciais tripulados a partir dos Estados Unidos no ano passado e lançou o seu primeiro satélite de comunicações indígena, o Turksat 6A, para o espaço a partir dos Estados Unidos. Espera-se que a cooperação na exploração espacial entre os dois países se aprofunde.

Os dois países também partilham o potencial para uma maior cooperação na indústria de defesa. Espera-se que os Estados Unidos revejam a sua decisão sobre Türkiye ao abrigo da Lei de Combate aos Adversários dos EUA através de Sanções.

Na frente do turismo, espera-se que desenvolvimentos positivos nas relações bilaterais atraiam um número recorde de visitantes americanos à Turquia.

Cerca de 360.000 turistas americanos visitaram Türkiye em 2021, um número que aumentou para mais de 1 milhão em 2022 e 1,3 milhões em 2023. De acordo com os dados mais recentes, quase 1,4 milhões de turistas americanos visitaram Türkiye nos primeiros 11 meses de 2024.