A água é devolvida às casas dos moradores do distrito norte de Voronezh

Vodokanal disse que a água nas casas do distrito norte foi lançada às 4:30 da manhã de terça -feira, 4 de fevereiro. Lembre-se de que, na segunda-feira, houve uma corrida de tubos de 600 mm de diâmetro na Rue Antonova-Ovseenko, após o que 300 arranha-céus foram deixados sem suprimento de água fria.

O RVK-Voronzh disse que os especialistas em negócios continuaram trabalhando durante toda a noite, a fim de retomar o fornecimento de recursos pela manhã aos residentes do distrito. Na segunda -feira à noite, um poço fundamental foi desenvolvido com 3,5 metros de profundidade e, à noite, os especialistas em água pública desmontaram a seção danificada do oleoduto e o substituíram por 1,1 metros de um novo.

