A águia recebeu 4 anos por golpe com a limpeza do rio Pine

O Tribunal Distrital de Orel Zavodskoy condenou um morador local considerado culpado de fraude. O Tribunal concluiu que, em setembro de 2022, uma mulher e sua amiga usaram assinaturas eletrônicas falsas da Companhia Voddorstroy para concluir um contrato com o Ministério das Atividades de Supervisão para limpar o leito do rio Pine, na vila de Kolpna.

O contrato foi assinado sem a intenção de executá -lo. Consequentemente, em março de 2023, os bandidos roubaram mais de 18 milhões de rublos alocados ao projeto ecológico.

De acordo com o escritório do promotor da região de Oryol, o tribunal condenou a mulher a 4 anos de prisão em uma colônia de regime geral e uma multa de 300.000 rublos. Além disso, Voddorstroy foi condenado a uma multa de mais de 1,8 milhão de rublos por não conformidade com as obrigações.