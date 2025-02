A Airbus planeja lançar uma aeronave de hidrogênio após 2035

A Airbus adiou os planos para lançar uma aeronave de combustível de hidrogênio até 2035. Segundo o Financial Times, isso minou a esperança da indústria da aviação para alcançar o indicador zero para a liberação de substâncias nocivas.

Lembrete: Em 2020, a Airbus mostrou três conceitos do primeiro avião do mundo com um nível zero de emissões nocivas. Eles foram chamados – Zeroe. E então foi dito que esses vôos poderiam começar em 2035.

Os conceitos são uma série de diferentes soluções tecnológicas e configurações aerodinâmicas focadas na aviação de baixo carbono. E a base de tudo é o hidrogênio como a fonte de energia mais importante. Estes são três tipos de aeronaves:

Um avião com um motor de Turobody (capacidade de 120-200 passageiros) com uma faixa de vôo de mais de 3700 km, capaz de executar voos transcontinentais. O hidrogênio líquido é armazenado em tanques especiais atrás da panela Hermosh. Um avião com um motor turborop (capacidade de até 100 passageiros) com uma faixa de vôo de mais de 1850 km, adequada para o desempenho de voos quase -hidráulicos.

Um avião com um motor turborop (capacidade de até 100 passageiros) com uma faixa de vôo de mais de 1850 km, adequada para o desempenho de voos quase -hidráulicos. Um avião com um casco integrado (capacidade de até 200 passageiros). Esse conceito tem aproximadamente o mesmo intervalo que uma superfície com um turbocompressor – mais de 3700 km. Um casco excepcionalmente grande para aeronaves oferece muitas possibilidades para instalar sistemas de armazenamento e alimentos de hidrogênio, além de uma variedade de saídas de passageiros.

E agora, de acordo com a Airbus, observou -se, de acordo com a publicação, que na área de contratação de hidrogênio é lenta do que o esperado, especialmente para a disponibilidade de hidrogênio feito de fontes de energia renovável em grandes volumes. De acordo com a liderança de preocupação, não basta ter uma aeronave se você não tiver uma infraestrutura, não há hidrogênio no lugar certo, na hora certa, na quantidade certa e pelo preço certo.

Foi relatado que as companhias aéreas europeias reduziram suas ambições no que diz respeito ao papel do hidrogênio em atingir “puro zero” por emissões até 2050. De acordo com suas expectativas, as aeronaves em motores de hidrogênio reduzirão as emissões em apenas 6% em 2050, enquanto em 2021 Essa estimativa atingiu 20%. Em vez de motores de hidrogênio, a indústria está se tornando cada vez mais dependente de “combustível de aeronave ambientalmente amigável”. De acordo com algumas estimativas, pode reduzir as emissões de dióxido de carbono em cerca de 70% em comparação com o combustível reativo. Embora não seja suficiente e seja muito caro.

A propósito, provavelmente poucas pessoas sabem que, em meados da década de 1980, os especialistas do OKB, um Tupoleva começaram a fazer uma aeronave Tu-155, cuja usina trabalhava com hidrogênio líquido e depois em gás natural líquido. A máquina experimental foi feita com base na TU-154 “trabalhadora” do passageiro. Ao projetar, tive que alterar consideravelmente o layout e resolver vários problemas técnicos complexos. O complexo de combustível criogênico para segurança foi, portanto, colocado em um veículo especializado que foi isolado por zonas tampão com sistemas de ventilação.

O motor NK-88 que trabalhava com hidrogênio líquido foi instalado no movimento certo. O suprimento de combustível foi colocado em um tanque criogênico com capacidade de 17,5 metros cúbicos. M, instalado na cauda do laboratório voador.

Em 15 de abril de 1988, o primeiro plano de combustível criogênico do TU-155 do mundo fez o primeiro vôo. Inicialmente, o hidrogênio líquido foi usado como combustível (temperatura de até -253 ° C). Em 1989, o apartamento foi convertido em gás natural líquido (temperatura -162 ° C).

Segundo os historiadores da aviação, o TU-155 estava à frente de seu tempo. Um total de cinco vôos bem -sucedidos em hidrogênio líquido e cerca de 70 foram cometidos com gás natural. No entanto, o nível de financiamento não nos permitiu continuar a investigação. No entanto, é claro que o uso de fontes de energia ambientalmente amigáveis ​​na aviação se expandirão, e a Rússia tem uma experiência única na criação de uma usina criogênica.

TU-155-A Laboratório de vôo com base na aeronave TU-154 para motores voadores usando combustível criogênico. Foto: Wikipedia.org

Cientistas de todo o mundo estão pensando em aumentar a simpatia ambiental da aviação. Afinal, qual é o mesmo querosene usado no motor de aeronave hoje? Primeiro de tudo, esses são gases de escape prejudiciais que poluem a atmosfera. Aperte os requisitos ambientais internacionais e os preços crescentes da aeronave estimulam a busca de seus análogos mais limpos – do biocombustível a hidrogênio criogênico – líquido e gás natural líquido.

No entanto, existem várias deficiências associadas ao armazenamento em forma criogênica: é uma temperatura e densidade extremamente baixa. Conforme explicado por especialistas em Tsagi, essas propriedades do combustível criogênico não fazem o uso dos tanques de combustível tradicionais na asa da aeronave. Recipientes isolados por calor especiais com volumes elevados são necessários aqui. A colocação deles é um dos problemas importantes do layout do avião sobre combustível criogênico. Além disso, a instalação de recipientes criogênicos para companhias aéreas regionais, devido a volumes internos relativamente pequenos, só é possível de fora. E isso tem uma influência negativa em sua aerodinâmica.

O Tsagi está investigando uma superfície conversível leve com tanques de combustível criogênico. A principal tarefa é reduzir o impacto negativo de recipientes criogênicos externos na qualidade aerodinâmica, estabilidade e manuseio da aeronave. Anteriormente, os especialistas do Instituto desenvolveram o conceito de uma aeronave e realizaram uma série de experimentos em atitudes aerodinâmicas. Com base nos resultados do estudo, o tamanho necessário dos tanques para combustível criogênico foi determinado: tinha aproximadamente 2 metros de diâmetro e cerca de 10 metros de comprimento. Com o volume de combustível no tanque de tais dimensões, você pode voar com um alcance de 1200-2000 km com uma carga de 5-6 toneladas.

Os especialistas fizeram dois layouts de tanques criogênicos externos, que diferem em forma – perfilados e cilíndricos. Além disso, os cientistas Tsagi estudaram a influência dessas opções para o tanque externo que foi instalado no tronco da aeronave em suas características aerodinâmicas: resistência, estabilidade e verificabilidade. Os testes foram realizados no tubo aerodinâmico T-102 com uma velocidade de fluxo de ar de 50 m/s. O modo de cruzeiro de vôo, bem como a tomada e o pouso do avião, foi modelado.

Além disso, os especialistas estudaram a influência da forma de um tanque criogênico externo na eficácia do volante. Segundo os cientistas, os resultados dos testes confirmaram as avaliações de cálculo. Eles serão usados ​​para formar um layout ideal de uma aeronave regional em combustível criogênico.

Como os cientistas dizem, o uso de combustível criogênico é uma das opções para reduzir as emissões nocivas do plano na atmosfera. Para o nosso país, e especialmente as regiões do norte distante, onde há problemas com a importação de querosene, o gás natural líquido é o mais relevante. Ao criar uma superfície de combustível criogênica, os especialistas resolvem dois problemas ao mesmo tempo: aumentando as propriedades ambientais dos equipamentos de ar e garantindo a acessibilidade do transporte de regiões externas.

Suponha que um conversível de luz possa ser usado para transporte de passageiros e frete sem alterar um design típico. Será capaz de transportar 50 passageiros a uma distância de 1500 km ou 6 toneladas de frete em um intervalo de 1.000 km. Velocidade dos cruzeiros – 480 km/h.

O biocombustível é gradualmente substituído pela companhia aérea tradicional: já existem uma dúzia de opções e plantas das quais é obtido um novo tipo de “combustível” da aeronave. Este combustível torna a tecnologia de sua produção verde. Em contraste com a cerosina, a base para o SAF não é uma matéria -prima fóssil: algas, cocos, nozes brasileiras, plantas não comestíveis (semeando e arbustos de núcleo – arbustos amadeirados com grandes sementes oleosas), não – gorduras forrageiras …

No entanto, todos os “líderes biológicos” não são baratos. Segundo especialistas, o combustível verde é ao mesmo tempo 60 % mais limpo que uma companhia aérea. Além disso, as características e características dos concorrentes não diferem. Portanto, sob o biocolombante, as mudanças construtivas não são necessárias em aeronaves ou nos motores. Isso foi convincentemente comprovado pelos voos de teste.

No ranking da aviação Biosyuria, as algas ocuparam naturalmente o primeiro lugar. É compreensível: para o crescimento, eles não precisam de recursos valiosos, como terra ou água doce. Além disso, as algas marinhas podem dar cerca de 2 vezes mais bio -ethanol do que a cana -de -açúcar e 5 vezes mais que o milho.

Os líderes são uma ruiva modesta. Esta grama é considerada um membro da família próximo do repolho comum. É cultivado em campos de trigo após a colheita. A ruiva é usada exclusivamente para a produção de cosméticos e para alimentos é simplesmente inadequado. O Jatroph é cultivado no México.

Os especialistas têm certeza: no futuro, haverá opções mais complexas para a produção de combustível, novos tipos de plantas e componentes. Suponha que até sentenças para fazer biocombustíveis fora de um milho. Esta planta restante fornece altos colheitas e requer um mínimo de nitrogênio e água.

Mas o volume de produção de biocombustíveis é hoje pequeno. É por isso que o preço é alto: de acordo com algumas estimativas, o biocombustível é quase quatro vezes mais caro que o querosene regular. Assim, como um dos analistas disse, sem estimulação extra da biocerosina “não voa”.