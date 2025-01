A Alemanha caminha para o abandono gradual do gás e do óleo combustível: o que acontecerá com o seu aquecimento

Na Alemanha, cada vez mais vozes se levantam a favor de uma revisão ou revogação total da Lei da Energia dos Edifícios (GEG). Alguns políticos incluem estas ideias nos seus programas eleitorais e alguns cidadãos estão convencidos de que a “lei do aquecimento” regula de forma demasiado estrita a situação com a modernização dos sistemas de fornecimento de calor. Mas quão realistas são essas promessas? E por que os especialistas dizem que é quase impossível cancelar o GEG?

Uma das vozes principais neste debate é Helmut Bramann, diretor-geral da União Central Alemã de Saneamento, Aquecimento e Ar Condicionado (ZVSHK), que sublinha que o GEG se baseia em grande parte em normas europeias e também está sujeito a revisão obrigatória. em 2026 para ter em conta as novas exigências da União Europeia.

Ao mesmo tempo, Bramann salienta que os políticos muitas vezes simplificam a situação chamando o GEG de “lei do aquecimento”. Na verdade, é a secção 71 que muitas vezes atrai a atenção do público. Afirma claramente que “pelo menos 65% do calor do sistema deve ser gerado a partir de fontes renováveis”. Segundo o diretor-geral da ZVSHK, este ponto precisa de ser ajustado e permitir uma maior flexibilidade tecnológica, em vez de focar apenas nas bombas de calor ou no aquecimento urbano. No entanto, mesmo que algumas disposições possam ser melhoradas, isso não muda o facto de que é melhor começar agora a modernizar os sistemas de aquecimento, sublinha o especialista.

A directiva europeia muda tudo

A essência do GEG é em grande parte determinada pelos objetivos pan-europeus de redução de emissões e aumento da eficiência energética. Em março de 2024, o Parlamento Europeu alterou a Diretiva da UE sobre Eficiência de Construção para eliminar gradualmente as caldeiras a combustíveis fósseis. Até agora, o ano de 2040 indicado é apenas uma “meta indicativa”, mas teremos de nos esforçar para alcançá-la.

O próximo ponto é a criação de um parque imobiliário neutro para o clima até 2050, o que incentivará a priori os Estados-Membros da UE a alcançar uma situação em que a construção e operação de edifícios não prejudiquem o clima.

De acordo com Spiegel.de, as discussões no Parlamento Europeu mostraram que o calendário e os mecanismos para atingir estes objectivos podem variar. Mas o vector geral permanece inalterado: o abandono gradual dos recursos fósseis. A única questão é o ritmo: farão isso em pequenos passos ou tomarão medidas duras, mas rápidas.

Em plena campanha eleitoral, certas forças políticas declaram a intenção de “suavizar” o GEG. Em alguns casos, existem ideias para revogar totalmente a lei. No entanto, como salienta Bramann, qualquer revisão do GEG afecta inevitavelmente as obrigações para com a União Europeia e há, portanto, pouco espaço para uma “revogação total”.

Devemos esperar alívio? Ou atualizar agora?

A questão chave para os proprietários e sociedades gestoras é se devem esperar por mudanças na legislação ou iniciar agora a transição para novos sistemas de aquecimento. Segundo a opinião do ZVSHK, a modernização dos sistemas deve começar o mais cedo possível para ter tempo de adaptação a padrões cada vez mais rigorosos.

A alternativa é “perder” subsídios: quanto mais tarde forem tomadas as decisões, maior será o risco de os programas de apoio governamental deixarem de ser tão benéficos ou secarem completamente.

De acordo com a SZ, as fontes de calor renováveis ​​são cada vez mais populares entre os proprietários que entendem que atrasar a substituição das caldeiras pode resultar em custos significativos no futuro.

Não há para onde voltar – a Europa ordena-nos que avancemos

Tendo em conta os requisitos europeus e a própria essência do GEG, os especialistas concordam que não se deve esperar uma revogação radical da lei. No entanto, são possíveis ajustamentos a regulamentações individuais (artigo 71.º) e os políticos podem fazer alterações para permitir uma utilização mais flexível de diferentes tecnologias. O principal não é encarar o GEG como um obstáculo, mas sim como um incentivo à introdução de sistemas de aquecimento modernos, eficientes e ecológicos. Afinal, o objetivo geral é criar um parque habitacional neutro para o clima até 2050.

Em suma, os proprietários e os políticos de hoje enfrentam uma escolha: dar pequenos passos em direcção aos seus objectivos ou investir decisivamente no futuro. Mas uma coisa é agora clara: a “lei do aquecimento” não será revogada e o seu fortalecimento é apenas uma questão de tempo e de acordo com Bruxelas.

