A questão de uma possível interação com “a alternativa à Alemanha” (AFD) continua causando disputas ferozes entre políticos alemães e sociedade. A recente investigação do Instituto YouGov mostrou que quase metade dos cidadãos alemães não se opôs à cooperação com esse partido no Parlamento, apesar de estar sob a supervisão do Escritório Federal para a proteção da Constituição como uma organização suspeita de lei atividades de aplicação.

Os resultados obtidos pelos resultados da pesquisa mostram uma mudança significativa na opinião pública em relação aos anos anteriores, quando a cooperação com a AFD no espaço político foi considerado um tabu:

42% dos entrevistados rejeitam categoricamente qualquer interação com o AFD;

22% consideram que é permitido cooperar com a parte em certas perguntas;

30% disseram que mesmo uma coalizão do governo com AfD era possível;

6% tiveram problemas para responder.

Contexto político

As disputas relativas à cooperação da AFD se intensificaram depois que o chefe do CHDS e o chanceler Friedrich Mertz anunciou que estava pronto para aceitar o apoio da AFD para votar para apertar a política de migração. O grupo parlamentar das CDU / CSS fez duas propostas para o Bundestag, com o objetivo de fortalecer o controle do fornecimento do asilo e restringir a migração ilegal.

Essa afirmação causou uma explosão de críticas – tanto do papel dos oponentes políticos quanto dentro do próprio lote. O chanceler Olaf Sholts criticou essa decisão, dizendo que “os democratas não deveriam quebrar o firewall antes do ultra-direito”.

Opinião pública

A pesquisa também abordou um dos pontos de política de migração mais discutidos: a possibilidade não apenas para aumentar o controle dos limites da Alemanha, mas também da expulsão imediata de migrantes sem documentos reais. Esta etapa causa disputas, mas apóia 80% dos cidadãos entrevistados. 10% dos entrevistados consideram essa abordagem errônea e 10% adicionais lutaram para responder.

Esses indicadores refletem a crescente preocupação da empresa relativa à política de migração, bem como a uma solicitação de medidas mais rigorosas nessa área.

Resultados e possíveis consequências

Os resultados da pesquisa indicam uma mudança significativa de humor na sociedade alemã. A preparação de uma parte importante da população para interação com a AFD no Parlamento e o apoio a uma política de migração difícil podem afetar as próximas eleições e causar mudanças nas posições das partes tradicionais.

O estudo foi realizado entre 2.110 eleitores que têm o direito de votar no final de janeiro de 2025.

