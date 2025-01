À medida que o novo Presidente dos EUA, Donald Trump, pressiona pelo aumento dos orçamentos de defesa para os aliados europeus, intensifica-se um debate na Alemanha sobre quanto exactamente o país deve gastar na defesa e como isso afectará a economia. O candidato a chanceler da União Democrata Cristã (CDU), Friedrich Merz, planeia aumentar os gastos com defesa para 2% do produto interno bruto (PIB), mas não está disposto a recorrer a medidas extremas nem a seguir cegamente ultimatos do exterior.

De acordo com os princípios da NATO, cada país membro deveria gastar aproximadamente dois por cento do seu PIB na defesa. Embora muitos estados tenham ignorado esta regra durante muito tempo, o vetor mudou após a eclosão do conflito na Ucrânia. A Alemanha atingiu a marca dos 2% pela primeira vez em muitos anos em 2024, graças a um fundo especial de 100 mil milhões de euros para a Bundeswehr. Mas, como sublinhou Merz numa entrevista à rádio Deutschlandfunk, ainda é difícil alcançar e manter de forma estável a meta de 2 por cento para os próximos três a quatro anos: “Temos de colmatar o défice orçamental em 30 a 40 mil milhões de euros por ano.

Requisito – 5% do PIB

Donald Trump, mesmo antes da sua tomada de posse, declarou publicamente que os aliados devem aumentar os seus gastos com defesa para 5% do PIB. Para a Alemanha, que mal ultrapassou a marca dos 2%, isto significa um aumento de mais do dobro dos seus gastos. Esta perspectiva está a suscitar debates acesos no Bundestag: embora o candidato dos Verdes a chanceler, Robert Habeck, tenha proposto anteriormente uma meta de 3,5% do PIB, o valor de 5% parece demasiado radical para muitos políticos.

Reinicie as finanças e reduza despesas

Friedrich Merz, que defende uma abordagem mais conservadora, sublinha que a Alemanha é obrigada a “reorganizar todo o sistema de rendimentos dos cidadãos” e reduzir o número de refugiados aceites, a fim de libertar fundos para o exército. Ao mesmo tempo, o político não quer remover o “freio da dívida” (chamado Schuldenbremse), que limita a capacidade do governo de contrair novos empréstimos. Segundo Merz, o Estado deveria “ficar satisfeito com o dinheiro disponível” e não aumentar a dívida nacional.

Economia fraca e novos desafios

Uma outra complicação é que a economia alemã está em declínio. O PIB da Alemanha encolheu 0,2% no ano passado, limitando a sua capacidade de aumentar as receitas fiscais, de acordo com o Gabinete Federal de Estatística. Precisamos de regressar a uma taxa de crescimento de um a dois por cento ao ano, acredita Merz, e então as receitas orçamentais aumentarão. Os analistas da Spiegel salientam que, no contexto da inflação global e da crise energética, isto poderá tornar-se um grande desafio.

Estratégia de defesa global

Friedrich Merz apela aos parceiros europeus para que se unam. “Agora os europeus devem desenvolver uma estratégia comum”, disse o político na Deutschlandfunk. Ele enfatiza que a Alemanha deve desempenhar um papel de liderança neste processo e “estar pronta para liderar a União Europeia juntamente com outros países”. Esta posição é frequentemente controversa, uma vez que no passado Berlim preferiu muitas vezes uma abordagem mais contida à política militar.

Simplifique os sistemas de compras

Merz considera as compras conjuntas de armas dentro da União Europeia como uma das principais medidas para aumentar a eficiência dos gastos com defesa. Ele disse que os países europeus precisam “simplificar os sistemas, padronizá-los e fazer grandes encomendas”. Os analistas da FA também confirmam que normas comuns podem reduzir custos e aumentar a eficácia de combate dos exércitos europeus.

Entre a ambição e a realidade

Por um lado, os Estados Unidos insistem que os parceiros europeus assumam um papel mais activo na garantia da segurança global e no aumento dos orçamentos de defesa. Por outro lado, há um debate acalorado na própria Europa sobre como encontrar um equilíbrio entre a estabilidade financeira, as despesas sociais e o cumprimento das obrigações da NATO.

Friedrich Merz está pronto para dedicar 2% do PIB à defesa nos próximos anos, mas não tem pressa em ceder à pressão e apela a reformas sistémicas. A questão é saber se a Alemanha será capaz de encontrar fundos sem levantar o travão da dívida e lidar com os seus crescentes problemas sociais e económicos.

