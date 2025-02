A Alemanha é os abraços congelados do inverno: das noites geladas ao calor harmonioso

Segundo os dados do Serviço Meteorológico Alemão (DWD), o inverno não está com pressa de desistir de suas posições. Nos próximos dias, as noites exibem respiração no gelo, em certos lugares, abaixando as colunas do termômetro para menos de 15 graus. Não é apenas um resfriado – é uma verdadeira batalha com Frost, que empilhe a terra e faz o céu brilhar com uma clareza cristalina.

No entanto, como em uma boa trama, após o estresse gelado, uma descarga se seguirá: No final da próxima semana, encontraremos uma curva pontiaguda – a temperatura decolará nos preciosos +15 graus.

Hoje e amanhã: o inverno está em pleno andamento

Hoje é um desafio para os amantes de caminhadas de inverno. O passeio de domingo exigirá equipamentos completos: jaquetas aquecidas, lenços, chapéus e luvas se tornarão seus companheiros fiéis. No leste e no sul do país, um permafrost leve já declarou seus direitos e, em outras regiões, a temperatura é apenas zero, atingindo um máximo de +5 graus.

Segunda à noite, promete ser particularmente grave. O meteorologista DWD Niko Bauer avisa: A geada cobrirá todo o país e, em certos lugares, ele realmente se tornará feroz. Nas regiões orientais onde a neve já cobriu a terra, as horas da manhã podem agradar (ou perturbar) os moradores com uma temperatura de até 15 graus.

Sol e frio: dupla controversa

Apesar do ar gelado, o dia ficará encantado com a luz do sol. Segunda -feira, inverno continuará seu reinado: a leste e norte do país, a temperatura permanecerá em torno de zero e, em outras regiões, quase não chegará a +5 graus.

A noite de terça -feira não trará alívio: a oeste, as colunas do termômetro cairão em 8 graus e, a leste – até menos 15. À tarde, o sol tentará reaquecer a terra, mas seus esforços irão Seja modesto: um máximo de +7 graus.

Ponto de discussão:

“Durante a segunda metade da semana, encontraremos um aquecimento atencioso por um longo tempo”, compartilha Nika Bauer. -O sudoeste do país se tornará a vanguarda das mudanças: sexta-feira, a temperatura aqui pode atingir os +15 graus harmoniosos. A temperatura finalmente deixa a adega gelada. Na metade oriental do país, as mudanças não serão tão claras, mas o inverno começará a se retirar.

O que nos espera?

Noites de gelo: até menos de 15 graus a leste.

Dias ensolarados: um sol brilhante, mas frio.

Fratura de calor: No final da semana – até +15 graus.

O inverno sempre mostrará seu personagem, mas a primavera já está no limiar. Ele permanece um pouco tolerado, e a compreensão congelada da geada será substituída pela respiração quente da caminhada está se aproximando.

