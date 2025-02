Hangzhou Deepseek, localizado no Vale do Silício Chinês, vence rapidamente um lugar sob o Sol no mercado mundial de inteligência artificial. O produto de IA desenvolvido por ele oferece aos usuários respostas escritas para uma ampla gama de perguntas, no entanto, sua principal característica é a alta eficiência dos processos de computador. Comparado a soluções semelhantes, a Deepseek requer muito menos recursos, que questionam a oportunidade para modelos sociais ocidentais caros.

O Sensation News, escrito, Bild, foi que o Deepseek Development não custou à empresa de cinco a seis milhões de dólares. Como comparação, a meta e outros grandes gigantes tecnológicos gastam centenas de milhões de dólares em soluções semelhantes. Essa eficiência econômica causou sérias flutuações nos mercados de ações: os investidores começaram a revisar as perspectivas das empresas tradicionais que produzem uma IA.

No entanto, como editor – -in -ivicle do computador bild, Dirk General -kyuhel, a redução no consumo de energia nem sempre significa uma diminuição no consumo de energia. Pelo contrário, o aumento da eficiência pode causar um poder de cálculo ainda mais alto a um nível semelhante de consumo de recursos.

A transparência e a autonomia são uma nova era?

Ao contrário de seus concorrentes, a Deepseek é capaz de operar sem se conectar à Internet e também demonstra “transparência do processo de reflexão”. O aplicativo explica aos usuários o curso do raciocínio que o levou a uma resposta específica. Uma abordagem semelhante pode aumentar consideravelmente a confiança na inteligência artificial e simplificar o processo de verificação de informações.

No entanto, o modelo tem restrições significativas. O Deepseek não fornece informações sobre os eventos atuais e escapa discutindo questões politicamente sensíveis, em particular sobre a China, usando formulações do tipo “Vamos conversar com outro assunto”. Essas restrições causam preocupações na comunidade internacional, porque o sistema é potencialmente limitado pela censura.

Problemas de segurança

A rápida distribuição do Deepseek é acompanhada por uma preocupação com a segurança dos dados. Frankfurter Allgemeine Zeitung observa que o serviço enfrenta dificuldades devido ao influxo de usuários e que os problemas de armazenamento de dados na China causam críticas dos países ocidentais. Além disso, a Microsoft e o Openai suspeitam que a Deepseek usou seu desenvolvimento na criação de sua própria IA, o que pode levar a procedimentos legais.

Ao mesmo tempo, como aponta Süddeutsche Zeitung, o Deepseek Development é um sucesso excepcional de engenharia. A sociedade chinesa conseguiu criar uma inteligência artificial, que, a um custo menor, demonstra o nível comparável ao OpenAI e ao Google DeepMind.

Nova competição

Também observamos que o DeepSeek não se limitava a respostas textuais. Recentemente, a empresa publicou o modelo multimodal do Yanus Pro, capaz de trabalhar com imagens e texto, o que o tornou um concorrente direto para imagens baseadas na IA ocidental. Esta etapa fortaleceu a tensão no setor tecnológico e confirmou as ambições da China na criação de soluções alternativas no campo da inteligência artificial.

Influência global e possíveis cenários de desenvolvimento

O lançamento da Deepseek causou uma grande ressonância e lança dúvidas sobre o domínio das empresas ocidentais no campo da IA. Nos próximos anos, podemos esperar um aumento da concorrência e a introdução de novas restrições regulatórias para as tecnologias chinesas nos países ocidentais. No entanto, se o Deepseek continuar demonstrando alta eficácia com custos significativamente mais baixos, esse pode ser o começo de uma nova era no desenvolvimento da inteligência artificial. Além disso, isso terá um impacto em uma assinatura de 20 médicos com o produto OpenAI. Aparentemente, não é por acaso que Donald Trump chama Depseek de “Call Ansioso”?!

