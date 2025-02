A Alemanha é uma tragédia em Munique: o carro colidiu com uma multidão de manifestantes

Na quinta -feira de manhã, no centro de Munique, ocorreu uma emergência, chocou a cidade. De acordo com o BR24, o mini carro em creme com creme de alta velocidade levou a multidão de pessoas se reuniu para uma manifestação organizada pela União Verdi. De acordo com dados preliminares, pelo menos 20 pessoas foram feridas, entre as quais há crianças, relatadas t–on-line Representante da polícia. Alguns dos feridos estão em estado crítico, suas vidas estão em perigo.

O incidente ocorreu por volta das 10h30 na encruzilhada de Dahauer -Strasse e Zaydlstrasse, perto da praça Shtiglmeyerpllaz. Naquela época, duas manifestações ocorreram lá, uma das quais foi organizada por Verdi como parte de uma greve de aviso dos funcionários municipais. O evento reuniu cerca de 1.500 pessoas.

Reação das autoridades e testemunhas oculares

O Diter de Munique Oberburghmise Reuter (SDPG) expressou profunda preocupação com o que aconteceu. “Estou chocado com essa tragédia. Minhas reflexões com as vítimas e suas famílias “, disse ele.

A polícia respondeu rapidamente ao incidente. O motorista do carro foi realizado no local. Segundo representantes das organizações responsáveis ​​pela aplicação de leis, não representa mais uma ameaça. “Por enquanto, não há razão para acreditar que existe um perigo para a sociedade”, observou o secretário de polícia da polícia.

As testemunhas oculares do evento declararam detalhes chocantes. Um dos manifestantes presentes no comício disse que viu como o carro estava intencionalmente indo para a multidão. “Corri para o palco e vi que um homem estava deitado embaixo do carro. Eu tentei abrir a porta, mas estava trancada “, disse ele. Segundo ele, a polícia chegou ao local alguns minutos depois e atirou na janela do carro para neutralizar o motorista.

Razão e investigação presumida

Enquanto as causas do incidente permanecem incertas. De acordo com informações preliminares, o motorista era um jovem. Segundo algumas testemunhas, um dos homens do carro foi morto pela polícia. No entanto, ainda não existe uma confirmação oficial dessas informações.

A União Verdi, que organizou uma demonstração, expressou suas condolências às famílias das vítimas. Uma declaração sobre a morte de um dos participantes foi feita na cena do rali, mas essas informações ainda não foram confirmadas pelas autoridades.

A escala de tragédia

A polícia, os bombeiros e as brigadas de ambulância chegaram rapidamente ao local. De acordo com o corpo de bombeiros, entre as vítimas, há um pouco feridas e as pessoas gravemente feridas. Vários carros de ambulância foram estacionados nas ruas vizinhas para entregar rapidamente vítimas a hospitais.

O incidente em Munique se tornou outro recall da fragilidade da vida humana. As autoridades da cidade e as organizações policiais continuam a investigação para estabelecer todas as circunstâncias do incidente. Uma coisa está clara até agora: este dia permanecerá para sempre em memória dos moradores da cidade como um dia de tragédia e dor.

Munique, conhecido por sua atmosfera calma e seu patrimônio cultural, é difícil hoje. Mas, como sempre, nesses momentos, a cidade demonstra sua coesão e seu desejo de apoiar aqueles que estavam em dificuldade.

Isso é destacado pela Alemanha

A Alemanha é a descoberta do século: os cientistas encontraram uma maneira de controlar o sentimento de fome. A dieta do futuro: é possível “reprogramar” o cérebro para que haja menos

Alemanha – velocidade, câmeras e tribunais: como os detalhes resolvem todos. Quando a evidência perde o poder

Alemanha – Pão, queijo e advogado: um sanduíche alemão reescreve as regras do jogo.

A Alemanha é Baby Boomers para os Zumers: Verdade e Ficção em gerações. Como os rótulos afetam nossa percepção do outro e da sociedade como um todo

Novas lições da Alemanha: bônus generoso pela rejeição do carro

Volta à esquerda na Alemanha? Die Linke recebe milhares de novos apoiadores. Jovens e mulheres contam com a esquerda

Pedindo um pedestre na Alemanha: 5, 10 ou 15 km / h? Como não conseguir uma multa. Como não se tornar um agressor. Analisamos as leis da Alemanha

Debates quentes na Alemanha: Merts vs. Sholts – que venceu. Corrida do chanceler: conclusões -chave do debate

Empréstimos na Alemanha se tornam mais baratos, as economias derretem. Isso significa uma diminuição na taxa de BCE

Atualmente a preços altos: o que realmente reduzirá os preços. Eletricidade: que salvará portfólios de consumo

Eleições na Alemanha: As partes estão desinteressadas antes do momento decisivo. País na véspera das eleições: dados sensacionais das pesquisas

Um novo imposto sobre combustível na Alemanha: vale a pena se preparar para um salto nos preços. O carro na Alemanha será um luxo

Velhice a crédito? A Alemanha se preocupa com o preço dos idosos. Casa dos idosos à custa de um hotel de luxo: Lauterbach promete cuidados baratos, mas às custas?

Movimento duplo: como não cometer um erro na votação nas eleições na Alemanha. Por que sua segunda voz é mais importante do que parece

Alemanha – Como domar o açúcar: 6 produtos que devem ser adicionados à dieta. Ordem alemã, mesmo em nutrição: alho, lentes e vegetais verdes contra o balanço de insulina