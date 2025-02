A Alemanha estende o controle sobre seus limites até setembro

De acordo com o chefe do Ministério dos Assuntos Internos da Alemanha Nancy Fezer, as medidas estão sendo expandidas para continuar a luta contra ‘criminosos e extremistas’. Segundo ela, Berlim consegue limitar efetivamente a migração ilegal.

Apesar de não haver controle de fronteira na zona de Schengen, a Alemanha introduziu o regime de inspeção das fronteiras orientais que o excederam em 2023. Em setembro de 2024, essas medidas foram estendidas a todos os limites do país. Berlim justifica suas ações com a proteção contra “imigração ilegal, terroristas islâmicos e crime transfronteiriço”. Segundo as autoridades alemãs, quase 50 mil casos de recusa em entrar no país foram registrados a partir do momento da introdução do cheque. Quase duas mil pessoas foram presas.