A Alemanha flutua para a frente e suas piscinas “Drown”

A Associação Alemã de Resgrados de Água (DLRG) relata um aumento sem precedentes no número de membros – especialmente em crianças e adolescentes. No final de 2024, 627.146 pessoas foram registradas na organização, que era 3,3% mais em comparação com o período anterior (607.310 pessoas). Este é um novo máximo histórico, e o número total de participantes de 50.000 pessoas excede os indicadores pré -maronavirais de 2020.

O fato é particularmente impressionante que quase um terço dos membros – cerca de 200.000 crianças menores de 12 anos. De acordo com o presidente da DLRG, Comfort Fogt, “todos eles querem e precisam aprender a nadar conosco”. Esse influxo da geração jovem dá esperança para o futuro das operações de natação e resgate na Alemanha.

Crise da piscina

Apesar de uma dinâmica tão positiva, o DLRG enfrenta um problema sério – uma escassez de investimento em bacias públicas, muitas das quais estão em um estado deplorável. Dependendo da associação, a idade média dos corpos d’água é de cerca de 50 anos e o próximo reparo para muitos deles pode ser o último. Conscientemente, Fogt descreve figurativamente como “a espada de Damocles”, suspensa do desenvolvimento da natação na Alemanha.

Artigo obrigatório

O DLRG constantemente pede que o governo federal, as administrações da terra e as autoridades locais se unam em uma mesa redonda e desenvolvam um plano nacional para a modernização das piscinas. Entre as tarefas prioritárias, há treinamento em uma parte obrigatória do programa da escola. Segundo Vogt, no final da escola primária, cada criança deve ser capaz de navegar com segurança, que há muito é prescrita no programa da maioria das regiões, mas requer reforço e financiamento adicionais.

Fortalecer as fileiras de equipes de resgate

Ao querer estender as possibilidades de nadar e fortalecer a segurança nos tanques, a associação atrai ativamente novos voluntários e voluntários. Quanto mais os cursos de treinamento ocorrem das pessoas, melhores as estações de resgate nas praias e as lagoas abertas serão equipadas, especialmente no verão. Além dos jovens atletas, o DLRG tenta atrair programas de treinamento e adultos, incluindo pais cujos filhos fazem aulas de natação.

Mapa regional com o maior crescimento

Hamburgo demonstra o salto mais notável: + 7,8% dos participantes em 2024.

Mecklenburg – Pomerania, Brandenburg e Thuring também mostram uma excelente dinâmica.

A Baixa Saxônia ainda é liderança de acordo com o número total de membros (16,3%).

É interessante que quase metade da associação (49%) ou jovens com menos de 18 anos e cada décimo membro tenha mais de 60 anos. As mulheres representam 47,5% do número total de participantes, o que enfatiza a diversidade de sexos na organização.

O suporte é necessário

Assim, o DLRG não é apenas restaurado após restrições pandêmicas, mas também se desenvolve intensivamente, vendo sua missão na formação e salvação em massa na água. No entanto, para implementar esses planos de grande escala, a organização precisa de apoio sério do estado e da sociedade. Somente infraestruturas de piscinas modernizadas e esforços coordenados de diferentes níveis de poder poderão fornecer um futuro seguro sobre a água para a crescente geração de nadadores e socorristas.

