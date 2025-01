A Alemanha pagará reparos em casa aos desempregados com o Tesouro

Um novo debate começa no país em torno da assistência social aos desempregados. No contexto do aumento do custo de vida, o estado decidiu oferecer aos cidadãos que se beneficiam de Bürgergeld a possibilidade de pagar os reparos de sua casa com fundos orçamentários. Ao mesmo tempo, muitos trabalhadores alemães se perguntam por que, trabalhando duro, não podem nem pagar reparos estéticos, enquanto os desempregados se beneficiam de tal serviço gratuitamente.

De acordo com as novas regras, a possibilidade de obter compensação para os custos de trabalho é adicionada ao subsídio mensal do Bürgergeld. Isso não significa que todos os desempregados sofrem grandes reformas seguidas – a ajuda só será concedida se o evento for realmente necessário (por exemplo, durante uma mudança para outro apartamento) e somente após o acordo com as autoridades de proteção social.

De acordo com o Focus Online, estamos falando sobre o trabalho cosmético necessário. O governo reembolsa os custos reais dos materiais, enquanto os custos trabalhistas dos artesãos (se forem contratados) geralmente não são cobertos. Assim, os desempregados que não têm os meios para repintar as paredes ou reabilitar os solos recebem ajuda significativa do governo, enquanto as pessoas que trabalham em período integral, mas não têm fundos suficientes, geralmente são forçadas a fazer reparos.

Por que é assim?

O Ministério do Trabalho e a Seguridade Social (Bundesministerium für arbeit und Soziales) explica que essa medida deve garantir um padrão de vida básico para todos os estratos da população. Especialistas entrevistados pela Die Welt observam que, dado o alto custo da moradia, mesmo pequenos reparos podem se tornar um fardo insuportável para muitas famílias, especialmente se não tiverem fontes regulares de renda. O objetivo do novo padrão é evitar a deterioração das condições de moradia dos desempregados e, assim, dar a eles a oportunidade de procurar mais serenamente o trabalho ou converter sem o risco de estar na rua.

“Também precisamos de apoio”

No entanto, muitos cidadãos que trabalham indicam que, apesar de uma semana de trabalho de cinco dias e preços ascendentes, não podem nem se dar ao luxo de renovar seu apartamento, mesmo básico. Assim, as medidas de apoio podem criar um sentimento de “injustiça” entre aqueles que pagam impostos e contribuições sociais, mas não recebem esse auxílio. “Envia e mal -entendidos são os companheiros clássicos de qualquer garantia social adicional”, escreva certos comentaristas.

É realmente tão simples?

É importante entender que o estado não distribui dinheiro a todos os desempregados. Os beneficiários da “renda civil” são obrigados a provar a necessidade de reparos ou outras ações relacionadas à melhoria das condições de moradia. As autoridades de assistência social verificam cuidadosamente a solicitação e é apenas se a decisão for positiva de que o financiamento for possível.

Ao mesmo tempo, como os correspondentes do Spiegel apontam, o procedimento para obter a autorização e a declaração de despesas pode ser bastante pesado. Muitas formalidades burocráticas desencorajam potenciais candidatos a solicitar compensação para reparos.

Perceber essa medida apenas em termos de “benefícios para o prazer” seria uma simplificação. As autoridades esperam que, ao oferecer às pessoas condições aceitáveis ​​de vida, elas as incentivem a procurar mais ativamente, a participar de programas de reciclagem ou a se envolver em desenvolvimento pessoal. No entanto, as críticas acreditam que essas despesas públicas devem ser alvo e transparentes.

O tempo nos dirá quanto tempo esse pedido permanecerá em vigor e se for reforçado. Mas já é óbvio que o tema de “reparos à custa do estado” não deixa participante do debate sobre política social na Alemanha.

