A Alemanha tem um centavo: 39% economizando em produtos

Apesar de uma diminuição na inflação geral, os alimentos na Alemanha continuam aumentando os preços mais rapidamente do que muitos outros produtos. De acordo com um certo número de publicações na imprensa alemã, essa tendência já se tornou quase a principal razão da preocupação entre uma parte significativa dos consumidores.

O estudo mais recente, dedicado ao Green Week Food Show em Berlim, lança luz adicional sobre o problema: até 39% dos entrevistados admitiram que foram forçados a limitar suas compras no supermercado. Ao mesmo tempo, 60% dos entrevistados sempre podem se dar ao luxo de manter o nível usual de consumo. Esses dados foram publicados pela Federação de Organizações de Consumidores Alemãs (VZBV) em referência a uma pesquisa do Instituto Forsa entre 1001 pessoas aos 18 anos e mais de 2 a 4 de dezembro.

Pressão no portfólio

O chefe do departamento de política de consumo da associação, Michaela Schroeder, compartilhou com a Agência de Imprensa Alemã (DPA) com sua ansiedade de que a comida saudável se torna um assunto de luxo e depende diretamente da espessura do portfólio. Suas palavras são confirmadas pelos resultados de outros estudos publicados no FAZ e Focus Online, onde especialistas indicam uma crescente diferença de preço entre produtos primários e melhores produtos. Segundo Schroeder, o estado e a empresa devem fornecer condições iguais a todos os segmentos da população, para que o acesso a alimentos saudáveis ​​permaneça correto, não privilégios.

Transparência de preços e o papel dos varejistas

Em resposta ao crescente descontentamento dos consumidores e à situação crítica de famílias de baixa renda, os centros de proteção ao consumidor são inspirados a criar um “Observatório de Preços” independente. Essa estrutura, de acordo com especialistas, seguirá cada estágio do produto – do agricultor ao balcão. A proposta também é apresentada para obrigar os comerciantes de varejo a publicar regularmente os preços atuais dos principais alimentos em uma plataforma on -line unificada especial. De acordo com os autores da idéia, isso permitirá que os clientes comparem facilmente o custo dos vários vendedores e tomem decisões mais equilibradas e, no futuro, pode até contribuir para concorrência e preços saudáveis.

Números que não se alegrem

Como vem dos dados do gerenciamento de estatísticas federais, os produtos alimentícios de 2020 a 2023 aumentaram mais de 30%, o que excede a taxa total de inflação no mesmo período. De acordo com os resultados de dezembro de 2024, a situação continuou tensa. Os consumidores pagaram aproximadamente 2,0% em relação ao ano anterior, com um nível total de inflação de cerca de 2,6%. Esses números confirmam as opiniões dos analistas de acordo com os quais uma diferença entre a inflação básica de alimentos e o aumento geral dos preços questiona o desenvolvimento futuro sustentável do mercado.

A ameaça de prosperidade

A necessidade de salvar por si só não é nova, mas agora não apenas abrange grupos baixos da população, mas também representantes da classe média. Os especialistas prestam atenção ao fato de que, por um longo tempo, a segurança alimentar da Alemanha pareceu inabalável. No entanto, no contexto do rápido aumento no custo da principal necessidade, os consumidores estão começando a perguntar: como garantir uma dieta completa sem ir além do orçamento da família?

Várias iniciativas são apresentadas: dos preços diretos a uma redução temporária no IVA em produtos alimentícios socialmente significativos. Ao mesmo tempo, representantes da Associação de Agricultores, de acordo com a agência DPA, insistem em ajudar os fabricantes a equilibrar o aumento das despesas operacionais – principalmente para energia e logística.

