A próxima falência para Hooters tem um alarmante All-Star da NBA.

O guarda de Phoenix Suns Devin Boker publicado em X um dia depois que a rede de restaurantes poderia ir para o capítulo 11.

“PLZ não vai @Hooters”, Booker Tweens depois da equipe sobre a equipe sobre o Chicago Bulls no sábado.

Booker não estava o único nervoso do futuro do restaurante, com muitos publicados nas mídias sociais, incluindo a influência da página de golfe Sparanak.

“Não no meu relógio”, tweets Sparanak depois de ver as notícias.

Uma mulher transexual acusa Hutters de discriminação baseada em gênero que ela se recusa a contratá -la

É relatado que a Hooters of America trabalha com os credores para reestruturar sua dívida de US $ 300 milhões registrando o capítulo 11.

A cadeia trabalha com o escritório de advocacia de cordas e cinza para se preparar para a submissão, de BloombergMas os planos não são finais.

Hooters fechou vários lugares em todo o país, pois seus negócios estão diminuindo. Cerca de 40 assentos fecharam suas portas, mas nenhum onde Booker está no Arizona.

A Bloomberg também informou que a empresa vendeu cerca de US $ 300 milhões em títulos apoiados por ativos em 2021.

Enquanto Hatters luta para permanecer na vela, Booker espera fazer o mesmo com seu sol nesta temporada.

Phoenix tem 27-29 durante o ano, apesar de uma lista talentosa e, se a temporada terminar hoje, ele não fará o torneio porque é o 11º na Conferência Oeste.

O jogador de 28 anos é uma média de 26,0 pontos, 6,7 assistências e 4,0 lutas em sua 10ª temporada na NBA, todos em Phoenix.

