A ameaça dos apoiadores de Asaram Bapu para descobrir a Índia: a Suprema Corte ordena a proteção dos peticionários

A Suprema Corte emitiu um aviso em um comunicado apresentado pela TV Discovery Communications India e alguns de seus funcionários, pedindo à polícia de Délhi que lhes forneça proteção.

Os peticionários haviam se aproximado da Suprema Corte, alegando ameaças e intimidação por apoiadores, fãs e devotos do desonrado Godman Asaram Bapu, que foi condenado em um caso de estupro e atualmente é libertado sob fiança e procurou proteção.

Um banco liderado pelo Presidente da Suprema Corte da Índia, Sanjiv Khanna, também pediu às autoridades policiais nos estados interessados ​​que protejam o direito dos peticionários de usar seus escritórios e garantir que não sejam impostos a intimidação criminal ou dano físico.

O tribunal deixou os peticionários abertos, alguns funcionários da Disney indianos enviarão cópias desta ordem às respectivas autoridades policiais para as ações necessárias.

Os peticionários foram representados pelo principal zagueiro Abhinav Makerji, os defensores de Payal Kakra e Chaitanya Mahajan.

Anteriormente, na quinta -feira, no pedido apresentado pela Discovery India, o Ministério de Assuntos Internos da União, os governos estaduais e as agências nodais para fornecer proteção adequada aos funcionários e propriedades da Companhia foram ordenados.

O pedido disse que as ameaças e a intimidação começaram após o lançamento da série de documentários, ‘Cult of Fear: Asaram Bapu’, na plataforma Discovery Plus OTT.

Os peticionários afirmaram que a empresa e seus funcionários continuaram recebendo ameaças, o que forçou a descoberta a exigir acordos de trabalho em casa.

“Isso criou uma situação de prisão domiciliar, afetando negativamente seu direito à vida e à liberdade. Comentários e ameaças de ódio também abordaram a descoberta e seus funcionários em plataformas de mídia social, exacerbando ainda mais a situação”, afirmou o pedido.

Asaram, o Deus auto -proclamado, foi condenado por um tribunal de Jodhpur e condenado à prisão perpétua por violar um adolescente em seu ashram. Em 2023, ele foi condenado por um tribunal de Gujarat por estuprar uma mulher discípulos várias vezes em seu ashram em 2013.