Na quarta -feira à noite, uma grande cerimônia de aposentadoria foi realizada em Vijay Chowk, de Nova Délhi, perto de Rashtrapati Bhavan, para comemorar a conclusão do 76º dia da República. O Exército, a Marinha, a Força Aérea e as Forças Armadas centrais hipnotizaram a reunião com suas melodias melodiosas com fervor patriótico, enquanto o presidente Droupadi Murmu, o primeiro -ministro Narendra Modi e outros incondicionais desfrutaram do show.