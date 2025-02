A Apple adiciona menos preço iPhone 16E ao alinhamento

A Apple apresentou na quarta -feira um novo modelo de 16e para iPhone com um preço mais baixo, já que a empresa procura reviver as vendas de seu dispositivo icônico.

A Apple promoveu iPhone 16E Como ter muitas características encontradas nos modelos mais caros, incluindo as características de inteligência artificial da maçã e a integração com o OpenAi chatgpt.

“O iPhone 16e é enviado nas características que nossos usuários amam o iPhone 16 Alinhamento, incluindo a bateria inovadora, o desempenho rápido impulsionado pela última geração A18, uma câmera inovadora 2 em 1 e a inteligência da Apple “, disse o vice -presidente de marketing de produtos para iPhone da Apple da Apple Kaiann Drance em comunicado em comunicado.

O iPhone 16e começa em US $ 599 no EUAComparado a US $ 799 para um iPhone padrão e estará disponível a partir de 28 de fevereiro, de acordo com a Apple.

O nome é claramente uma piscadela para a maçã iPhone SE A série, que foi lançada até 2022, e foi semelhante aos clientes que pagam mais baixo.

Juntamente com um chip de computador personalizado, o iPhone 16E será o primeiro na linha usada pelo modem C1 da Apple para conectividade sem fio.

A Apple há muito tempo confia na Qualcomm com sede na Califórnia para modems para iPhone.

As estreias mais acessíveis do iPhone, enquanto a Apple trabalha para aumentar as vendas contra a intensa concorrência, principalmente na China.

A Apple registrou um enorme US $ 124,3 bilhões em receita no trimestre de férias de um quarto de ano, mas o crescimento das vendas caiu das expectativas do mercado.

O crescimento da renda foi impulsionado pelos serviços e pela unidade de conteúdo digital da Apple, com as vendas de iPhone em mercados como a Continental China.

A empresa espera que os clientes sejam atraídos pelos novos modelos de iPhone com poucos poderes de IA da Apple Intelligence.

Juntamente com a Apple, outros gigantes tecnológicos, como Google, Microsoft e Amazon, estão convencidos de que os poderes generativos da IA ​​são o próximo capítulo do computador e estão aumentando os gastos para evitar serem deixados para trás.

O rival da Apple Samsung disponibilizou sua nova série Galaxy S25, cheia de capacidades de IA, disponível em todo o mundo.