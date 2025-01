A Apple começou a colaborar com a SpaceX para adicionar suporte Starlink de iPhones

A Apple colabora secretamente com a SpaceX e a T-Mobile Operator para ativar os usuários do iPhone do Starlink, eles escrevem Bloomberg Em vista das fontes e Reuters.

Em 27 de janeiro, “despercebido ao público”, de acordo com a Bloomberg, foi publicado atualizando o software com o teste beta do Starlink. Um pequeno número de iPhones está associado ao teste beta.

Como parte dos testes beta, os primeiros usuários receberam mensagens de texto da T-Mobile, que disseram: “Você está em uma versão beta do T-Mobile Starlink. Agora você pode manter contato com a ajuda de mensagens de texto via satélite em quase qualquer lugar no mundo.

Como explica a Bloomberg, funcionará assim: quando o iPhone estiver na área sem comunicação móvel, tentará se conectar com os satélites SpaceX. Até agora, com a ajuda da comunicação por satélite, só será possível enviar mensagens de texto. Ao mesmo tempo, as opções de comunicação por satélite não podem ser usadas em locais onde a rede móvel está disponível.

SpaceX e T-Mobile, de acordo com a Bloomberg, disseram que planejam expandir o programa de transferência de dados e as chamadas de voz no futuro.

Em outubro de 2024. A Comissão Federal de Comunicações dos EUA permitiu que a SpaceX e a T-Mobile contratassem Starlink Satellite para fornecer comunicações nas áreas do norte de Caroline, sofrendo de Hurricane Heelen.