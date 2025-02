A Assembléia Geral da ONU, em uma reunião de 24 de fevereiro, adotou duas resolução sobre a Guerra Ikrainiana russa. Isso é relatado à conta da ONU na rede social X.

Primeira Assembléia Geral Adotado Resolução preparada pelos países da UE e da Ucrânia. O documento intitulado “Promovendo o mundo abrangente, honesto e durável na Ucrânia” exige descalação, uma abolição precoce de hostilidades e um assentamento pacífico da guerra.

93 países votaram em – 18, restringidos – 65. Entre os que votaram contra a resolução – EUA, Rússia e Hungria. Ao mesmo tempo, a China se absteve de votar.

Posterior Assembléia Geral Votado Para a resolução “caminho para o mundo” preparado pelos Estados Unidos. Segundo Tassa, os Estados Unidos mudaram os países europeus, em particular, as palavras “conflito entre a Federação Russa e a Ucrânia” foram substituídas pelas palavras “invasão da escala completa” da Rússia.

92 países votaram em termos de resolução, se opuseram a oito, incluindo a Rússia, e entre eles 73 impedidos de votar – os Estados Unidos.

A Assembléia Geral da ONU não apoiou as mudanças na Federação Russa com uma resolução preparada pelos Estados Unidos. Um representante permanente da Federação Russa na ONU Vasily Nezenzha disse que a Rússia trouxe à edição “sobre a necessidade de remover as causas indígenas da crise ucraniana”.

Como escrevi O Washington Post, American Resolution, consistia em quatro linhas: ela falou de “tristeza” pela morte das pessoas, observou -se que “o principal objetivo da ONU estava mantendo a paz e resolvendo disputas, e também soou chamadas para” parar o conflito “e estabelecendo” forte paz entre a Ucrânia e a Rússia “. Procedimentos russos.

