A Assembleia Legislativa reconheceu a gestão eficaz das propriedades na região de Novosibirsk

A agenda da reunião inclui dez assuntos, três dos quais foram elaborados pela Câmara Regional de Auditoria e Contas. Os delegados ouviram relatórios sobre os resultados de uma auditoria à utilização dos fundos orçamentais regionais destinada a criar a infra-estrutura do Parque Industrial e Logístico (ILP), implementar novos projectos de investimento e fornecer medidas de apoio estatal a organizações sem fins lucrativos de orientação social.

– No site da Comissão Orçamental estamos a analisar projectos implementados com a participação de fundos orçamentais, principalmente do ponto de vista da reposição do tesouro regional e da criação de empregos. Toda a nossa atenção está focada no aumento do lado das receitas do orçamento”, observou Irina Didenko, após ouvir os relatórios do PSC.

Os deputados examinaram detalhadamente os relatórios apresentados: quantos investimentos foram destinados à implementação de projetos, qual seria o retorno financeiro, quantos empregos foram criados. Segundo o auditor do KSP regional Sergei Martynov, os principais projetos de investimento são realizados nos setores de habitação, transportes, logística e produção. O investimento total é de mais de 144 bilhões de rublos e está prevista a criação de cerca de 15 mil empregos. Os projetos abrangem diversas áreas: parques industriais e logísticos, parques tecnológicos em Akademgorodok e na aldeia de Lozhok, bem como TASEDs. No setor habitacional, os maiores projetos estão planejados nos microdistritos de Chistaya Sloboda e na vila de Klyukvenny, especialmente só aqui o volume de investimento durante todo o período de implementação pode chegar a 150 bilhões de rublos.

As despesas do orçamento regional para estes fins são estimadas em 15,8 mil milhões de rublos, as receitas esperadas para o orçamento consolidado são superiores a 22 mil milhões de rublos.

No período 2021-2024, 2,4 mil milhões de rublos do orçamento regional foram atribuídos para criar a infra-estrutura do PLP, onde operam actualmente 36 residentes. A auditora do KSP, Elena Sablina, observou que durante a auditoria da utilização dos fundos orçamentais, foram identificadas várias violações. Por exemplo, no momento da inspeção, os investimentos orçamentários para a construção de sete instalações de infraestrutura no valor de 980,9 milhões de rublos não foram totalmente utilizados.

“Com base nos resultados da auditoria, o diretor-geral da sociedade gestora “PLP” tomou medidas para evitar a correção das deficiências identificadas pela Câmara de Auditoria e Contas”, concluiu o auditor.

“É bom que haja controlo por parte do corpo de deputados, do PSC e dos ministérios”, disse o presidente da comissão competente.

O chefe do departamento regional de propriedades e relações fundiárias, Roman Shilokhvostov, apresentou aos participantes do encontro um relatório sobre os resultados da implementação do “Conceito de gestão e venda de propriedades estatais da região de Novosibirsk”. O documento foi aprovado em 2019 em nome do governo regional para criar as condições necessárias à gestão e venda eficaz dos activos do Estado na região, garantindo a sua rentabilidade e segurança.

Durante o período do relatório, de 2019 a 2024, 2,8 mil milhões de rublos foram atribuídos ao orçamento regional provenientes da venda de activos estatais. A região recebeu propriedade federal de parcelas totalizando 475 hectares. De acordo com o chefe do departamento de propriedade e relações fundiárias da região, o valor cadastral total de todas as categorias de terrenos e imóveis no início de 2019 era de 6,9 ​​trilhões de rublos, em 3 de setembro de 2024 – 12,6 trilhões de rublos. O valor contábil total dos imóveis na região (excluindo lotes) aumentou 58 bilhões de rublos durante o período do relatório e atualmente é de 180 bilhões de rublos. O número de imóveis aumentou em 3.361, incluindo quatro imóveis adquiridos em consulta com a Assembleia Legislativa.

– O período de validade de cinco anos do conceito expirou. Os deputados, juntamente com membros do governo, declararam que todos os objetivos foram alcançados. E o conceito foi totalmente implementado”, enfatizou Irina Didenko, comentando os resultados da discussão sobre o assunto.

O Vice-Presidente observou que a região não necessita de um novo conceito, mas isso não significa que a região não imponha tarefas para melhorar ainda mais a eficiência da gestão das instalações do Estado. Estão agora em curso trabalhos em áreas prioritárias que foram formadas e desenvolvidas durante a implementação do conceito.

Uma das áreas diz respeito à gestão do território. Durante o desenvolvimento do conceito, os delegados insistiram, e o governo concordou com eles, que esta orientação fosse incluída no documento. Foi exatamente para isso que Andrei Shymkiv, presidente da Assembleia Legislativa, chamou a atenção durante a reunião da comissão.

– Hoje falamos, em primeiro lugar, de formas de aumentar a base de receitas do orçamento. Uma das opções é a compra de terras por grandes proprietários, como granjas avícolas, complexos agrícolas e outros. Existe uma lei federal que regulamenta esses procedimentos e muitas regiões a utilizam. Por exemplo, existe a experiência da Bashkiria. Por que não usamos isso? A venda de terrenos poderia aumentar significativamente as receitas dos orçamentos municipais, disse Andrei Shimkiv.

Propõe colocar este tema na agenda das reuniões de Fevereiro das comissões do orçamento e da agricultura.

– A questão da gestão fundiária é importante para os municípios, que, procurando recursos para repor o erário, poderiam utilizar os terrenos com a máxima eficiência. O comitê está pronto para se envolver neste trabalho”, disse Irina Didenko.