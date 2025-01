A Atalanta nos play-offs da Liga dos Campeões derrotou o Sturm Graz por 5-0

Meta alcançada: Atalanta supera os austríacos com um claro 5-0 Tempestade Graz e obtém qualificação matemática para os play-offs da Liga dos Campeões. Mas não só isso, pois com os atuais 14 pontos e uma partida para disputar, o Dea também tem excelentes chances de avançar direto para as oitavas de final. A última partida fora de casa contra o Barcelona na próxima semana será decisiva. Não houve história contra o Sturm, mesmo sem alguns grandes nomes como Lookman, o Dea encontrou o jogo brilhante nas melhores ocasiões. No primeiro tempo Retegui abriu o placar, no segundo tempo Pasalic, De Ketelaere, Lookman e Brescianini fecharam o placar. Uma Atalanta redescoberta, que compensa em parte a derrota no campeonato frente ao Nápoles. Na Europa, o progresso dos rapazes de Gasperini tem sido quase perfeito até agora, um sinal de maturidade internacional agora adquirida após a vitória na Liga Europa no ano passado. Na Atalanta, Gasperini traz de volta o capitão Toloi à defesa, preferindo Djimsiti e Scalvini. Há tranquilidade no meio-campo para Ederson, substituído por Pasalic, enquanto Lookman deixa espaço no ataque para a dupla De Ketelaere e Retegui, apoiada por Samardzic.

Estreia desde o primeiro minuto na ponta direita do Palestra, de dezenove anos. No Sturm Graz, o treinador Saumel conta com a qualidade de Kiteishvili no meio-campo ofensivo atrás de Boving e a Atalanta tenta imediatamente estabelecer o seu ritmo, ainda que a primeira oportunidade real para Sturm no contra-ataque com Camara seja sozinha para Carnesecchi. possível 1-0 é devorado. De golo sofrido a golo sofrido, a lei do futebol é implacável: a equipa de Gasperini passa com o habitual Retegui aos 11 minutos, assistido por Zappacosta. Pouco depois, o Dea também esteve perto de duplicar o marcador com De Ketelaere e novamente com o selvagem Zappacosta, pelo menos em algumas circunstâncias. A seleção austríaca já não sai do seu meio-campo, com a Atalanta pressionando constantemente e tendo sempre a impressão de conseguir romper a barreira defensiva adversária. No segundo tempo, o time de Gasperini continua arrasador e De Ketelaere marca imediatamente, mas o árbitro e o VAR anulam devido ao impedimento de Lookman.





Em seguida, o recém-apresentado Cuadrado tenta e chuta uma trave sensacional de uma excelente posição. Assim, depois de mais uma chance perdida de Lookman, Pasalic finalmente fez o 2 a 0 aos 58 minutos, com assistência de Cuadrado. Gol validado após verificação do VAR Nas asas do entusiasmo, a Atalanta também fez três gols cinco minutos depois com De Ketelaere, que bateu o goleiro austríaco na confusão com um toque de ponta. Jogo efetivamente encerrado. Atalanta se solta e continua martelando o gol do infeliz Scherpen, Dea continua perigoso com Lookman e com o recém-introduzido Brescianini, enquanto o gol de Zappacosta é anulado por impedimento. O chutador chega aos 89 minutos liderado por Lookman após uma assistência maravilhosa de um excelente De Ketelaere, enquanto em plena recuperação é o outro novo substituto Brescianini quem encerra o placar com o gol de fazer o placar de 5 a 0. No final, Carnesecchi também sujou as luvas ao negar o golo da vitória a Zvonarek.