A ativista Daria Kozyrev recebeu alta do Centro de Detenção de Antes -Brigão. Ela foi acusada de “desacreditar” o exército de glorificar um folheto com sua música no monumento Tarasa Shevchenko

Ativista em São Petersburgo, Daria Kozyrev, acusado de repetido “desacreditar” do exército russo, foi libertado do Centro de Detenção de antes. Sobre isso relatado Grupo de Suporte Ativista.

Kozyrevi recebeu uma proibição de certas ações.

Como Esclarecido Rafail Polyakov, do advogado de Rotont, a decisão foi tomada pelo Tribunal Distrital de Petrogrado. O ativista de 19 anos é proibido de usar a Internet, fazer comentários públicos e sair de casa à noite.

O Tribunal em São Petersburgo prendeu Kozyrev em caso de re -“desacreditar” do Exército da Federação Russa (1ª parte do artigo 280.3 do Código Penal) no final de fevereiro de 2024. Foi detido em 24 de fevereiro, no segundo aniversário da invasão russa completa da Ucrânia, depois de enfiar um folheto com o fragmento de sua música “Testament” no monumento do monumento do pedestal no monumento no monumento do monumento. Inicialmente, um protocolo administrativo de desobediência à polícia foi feito em Kozyrev.

Em dezembro de 2022. A polícia deteve Kozyrev por aplicar a inscrição “The Killer, você bombardeou. Ele pegou um protocolo administrativo no “desacredito” do exército. Um ano depois, Kozyrev foi multado em 30.000 rublos por outro protocolo no “desacredito” do exército russo. O motivo foi o cargo de ativista em Vkontakte, publicado em 4 de março de 2022. Ele criticou as emendas à “falsa” e “desacreditando” do exército introduzido na lei penal e disse a “natureza imperialista da guerra”.

De acordo com a lei russa, a responsabilidade criminal por “desacreditar” ocorre se a pessoa estivesse envolvida no ano anterior em um artigo semelhante dos crimes administrativos. Como resultado, um processo criminal foi lançado contra Kozyreva depois de ser detido em um adesivo com uma música sobre Taras Shevchenko.

Em São Petersburgo, Daria Kozyrev, de 18 anos, foi presa. A música foi colada por Taras Shevchenko no monumento ao poeta Há um ano, ela escreveu “The Killer, você o bombardeou. Judas” para instalações em homenagem aos gêmeos de São Petersburgo e Mariupol