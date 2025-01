A atração de veterinários: "Poderosos para prescrever o remédio que salva gatos"

Claudia Osmetti 30 de janeiro de 2025

O medicamento está lá, mas não pode ser usado. Não por um capricho (é claro), menos do que por crueldade livre (sentiríamos falta do oposto): para a necessidade de saúde coletiva que não seja bobagem de acordo com. Mas o resultado é que 96% dos gatos que contratam FIP (peritonite infecciosa felina) morrem se não for tratada. E você fica lá, com milù ou bola da bola que não come, que são visivelmente visíveis, com febre e até com distúrbios neurológicos. Você se sente impotente, você não pode fazer nada. De fato, você se sente ridicularizado porque haveria uma solução, mas isso é inacessível.

A única alternativa é, portanto, confiar no mercado negro (florescendo, extenso, demais), que viaja em redes sociais e vende injeções (abaixo) que também podem custar 3 mil euros (na realidade depende do peso do gato ). Atualmente, verificarei zero: como resultado, o alarme na visão geral geral corre o risco.

A solução mais viável é que “nós, veterinários, temos a concessão de um medicamento projetado para seres humanos e que em todos os aspectos é um remédio para o hospital”, diz Francesco Orfici, presidente de um subsídio Lombardia e membro do Conselho do Comitê Enmvi (ou seja, A Associação Nacional de Médicos Veterinários italianos), “para que todo o processo possa ser melhor monitorado, pois explicamos tudo o que fazemos aos profissionais do ministério”.

Volte para explicar do que estamos falando. O FIP é uma doença de gatos não muito difundida (está preocupada com 2% de nossos amigos peludos), mas extremamente mortal. “Os gatos que vivem em casa dificilmente assumem”, explica o especialista, “são mais difundidos em algumas fazendas não controladas ou entre animais vadios, mas é contagioso e, portanto, os gatos domésticos estão em perigo e também podem causar problemas anos depois acima.

O problema nasceu exatamente aqui. Entre esses medicamentos, há o Redemsvir que é “uma molécula antiviral que tem sido considerável criada para o vírus Ebola e também foi usado para o coronavírus”, aquele que nos parou em casa há cinco anos. Redemsvir, para as leis italianas, mas também para europeus, não pode ser dado em larga escala para impedir o início de uma situação de resistência a antibióticos o máximo possível.

Atenção, a questão não é de importância secundária: a resistência a antibióticos é muito séria, não tem nada (ou pouco) a ver com a dependência de drogas ou a necessidade de reter seus estoques em antecipação, há Scampi the Heaven, muitos momentos de emergência mais amplos . Um discurso técnico está e está resumido: os germes são organismos que, se eles estão constantemente sendo travados com certas terapias, conseguem se transformar em “escapar” para o mesmo cuidado (um pouco como acontece com a influência: todos os anos a vacina que é que fazemos isso é diferente porque todos os anos as características do vírus Cambiano); Nesse caso, se isso acontecer, seria necessário encontrar outras moléculas para usar, mas, para fazê -lo, pesquisas científicas precisam investir muito e para empresas farmacêuticas, é óbvio que não é útil. Portanto, a “legislação particularmente limitadora” que os veterinários do FIP são obrigatórios.

No entanto, os regulamentos cercados por uma rodada imersa (e completamente ilegal) de grupos no Facebook ou telegrama são confiados aos muitos proprietários de gatos que, desde que vejam seu amado filhote sofrendo, experimente todos eles. “Tornou -se uma espécie de” quadrado da loja “” passa por Orfici (e, para perceber, você simplesmente abre uma página aleatória entre os dedicados na internet) “, eles se encontram através de mensagens privadas e vendem algumas garrafas que provavelmente a China vêm, mas em que é difícil servir um rastreamento real ». Tudo em abuso total. Na Internet, existem pessoas que dão indicações mais ou menos precisas, geralmente apenas com base nas histórias dos proprietários e “em princípio, a terapia não está nas mãos do veterinário, mas de pessoas que não têm competência específica nesse assunto” , um do fato de aumentar ainda mais “o risco de que este medicamento comece a falhar mais cedo ou mais tarde, tanto em gatos quanto também em humanos”.

«Este remédio é absolutamente experimentado, não é usado em Carlona. Especialmente porque a União Europeia concedeu seu uso no verão de 2023, durante uma epidemia contínua em Chipre, porque sua eficácia foi comprovada. O ideal seria que uma empresa farmacêutica o produzisse para o uso veterinário específico “e, nesses termos, parece um cenário pelo menos improvável”. “: Por um lado, haveria uma verificação maior e, por outro lado, seria reduzida ao mínimo o mercado negro que está se espalhando atualmente.

“Esta é a grande situação em que a saúde animal funciona paralela à das pessoas”, diz ele, Orfici, “agora pensamos com o objetivo de fazer a saúde (do editor de” saúde exclusiva “) cujo controle 360 ​​graus deve ser feito. O trabalho que Aguarda -nos em combinação entre médicos, biológicos e sim, até veterinários: todo mundo tem suas habilidades, mas se formos todos juntos, você poderá continuar da maneira mais lucrativa que a saúde de todos é ».