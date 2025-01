A atriz de Kerala, Honey Rose, acusa o joalheiro Boby Chemmanur de assédio sexual: o que sabemos até agora

A atriz malaiala Honey Rose apresentou uma queixa policial contra o proeminente empresário Boby Chemmanur, acusando-o de fazer “repetidos comentários sexualmente coloridos” contra ela.

Uma Equipe Especial de Investigação (SIT) investigará a denúncia de assédio sexual apresentada por Rose contra Chemmanur, contra quem foi registrado um processo de fiança.

Rose registrou sua reclamação na estação central de Kochi na terça-feira.

Leia também | Justin Baldoni abre processo por difamação de US$ 250 milhões contra o NYT por causa das alegações de Blake Lively

Quais são as acusações de Honey Rose contra Boby Chemmanur? A questão veio à tona no domingo, quando a atriz postou no Facebook acusando um indivíduo de assediá-la e de fazer comentários sexualmente inapropriados em diversas plataformas de mídia.

No entanto, ela não revelou sua identidade naquele momento.

Depois que várias pessoas postaram comentários ofensivos na postagem de Rose, ela contatou a polícia. A Polícia Central de Kochi registrou um caso contra 30 pessoas e prendeu uma delas por causa desta denúncia.

‘Vestidos desgastados permitidos por lei’ Na terça-feira, a atriz voltou a fazer uma nova postagem nas redes sociais que revela a identidade da pessoa contra quem ela fez acusações de assédio sexual em sua primeira denúncia.

Na postagem dirigida a Boby Chemmannur, ele disse que havia apresentado queixa contra ele na Estação Central de Kochi.

Ele também alertou outras pessoas com “a mesma mentalidade” para tomar medidas legais. Na postagem no Facebook, Rose disse ainda ao empresário para continuar acreditando no poder do seu dinheiro.

Leia também | Mamata visitará Sandeshkhali pela primeira vez desde os protestos: o que está na agenda?

“Apresentei uma queixa à delegacia central de polícia de Ernakulam contra os contínuos comentários depreciativos dele (de Chemmanur) sobre mim. Tomarei a mesma ação contra seus seguidores que compartilham a mesma mentalidade. Eles podem continuar a confiar em sua riqueza, mas eu tenho fé no sistema jurídico indiano”, disse ele em seu post no Facebook.

“Faz parte do meu trabalho frequentar os programas para os quais sou convidado. Não sou contra comentários sobre minhas roupas ou críticas criativas. (Mas) deve haver moderação nos comentários. Só usei vestidos permitidos pelas leis vigentes no país”, disse ela.

Boby Chemmanur autuado em seções inafiançáveis Um alto funcionário da Estação Central de Kochi disse que um SIT foi formado para investigar as alegações feitas pela atriz em sua denúncia e em sua postagem nas redes sociais.

“Uma equipe especial de investigação foi formada. A investigação é confiada ao inspetor circular da estação central. Além dele, a equipe também será composta por pessoal da central e da célula cibernética”, disse o oficial.

Ele acrescentou que seções inafiançáveis ​​também foram impostas aos acusados ​​e que a SIT tomará em breve as medidas necessárias.

Leia também | Prajwal Revanna negou fiança antecipada em caso de assédio sexual

“Primeiro será registado o depoimento do denunciante. Depois serão tomadas outras diligências”, acrescentou.

Com base na denúncia apresentada pela atriz, a Polícia Central autuou Chemmanur de acordo com várias seções do Bharatiya Nyaya Sanhita, incluindo as seções 75 e 67 da Lei de TI. O artigo 75 da BNS trata do assédio sexual, e o artigo 67 da Lei de Informática refere-se à punição pela publicação ou transmissão de material obsceno em formato eletrônico.

O que Boby Chemmanur diz? Chemmanur, porém, rejeitou as acusações da atriz e disse que não havia problemas entre eles como os levantados por ela. Afirmou que não utilizou termos depreciativos, como ela alega, e que sempre interagiu com ela de forma amigável.

O joalheiro afirmou ainda que se comporta decentemente com as mulheres e disse que discutiu o assunto com os seus advogados, que afirmaram não haver nada de censurável no que ele disse.

Leia também | Três atores Malayalam presos por difamar um artista no YouTube

Quem é o mel rosa? Honey Rose é uma atriz malaiala. Ela começou sua carreira de atriz em 2005, mas alcançou fama na indústria cinematográfica malaiala com seu papel em Trivandrum Lodge, de 2012.

Ela também é conhecida por seus papéis em filmes Kannada, Tamil e Telugu.