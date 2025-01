A atriz Joan Plowright, que estrelou filmes, morreu "Stálin" E "Chá com Mussolini"

Plowright, nomeada no obituário da Variety como uma das maiores atrizes de língua inglesa do século 20, morreu quinta-feira. Ela deixou a carreira em 2014 depois que uma doença a deixou cega.

A família confirmou a triste notícia à mídia, lembrando que Plowright faleceu em paz, rodeado de entes queridos.

Joan Plowright tem uma coleção de prêmios e indicações, incluindo um Oscar. Ela é a terceira esposa e viúva de Laurence Olivier.

A futura atriz nasceu em 1929. Na tela – desde o início dos anos 1950: “Chá com Mussolini”, “101 Dálmatas”, “Jane Eyre” 1996, “A Letra Escarlate”, “O Último Herói de Ação” com Schwarzenegger, ” Stalin” com Duvall e Ormond, “Wagner”, “Revolution” com Pacino.