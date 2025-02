Na escola secundária de Melitopol n ° 15, ocorreu uma lição cognitiva para as classes dos cadetes liderados pelo instrutor militar da Guarda Russa.

Antecipando os feriados profissionais, o inspetor disse a crianças em idade escolar as regras da estrada, prestando atenção especial à segurança de pedestres, em particular, para atravessar a estrada em lugares não identificados e a necessidade de usar elementos reflexivos. No final do evento, os cadetes tiveram a oportunidade de inspecionar o carro de serviço Vai du Rosguard e fazer suas perguntas sobre o serviço.