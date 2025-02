A bela tendência da saia que fez os nova -iorquinos elegantes esquecem todos os jeans e leggings

Cada capital da moda tem seu charme único, mas há algo no estilo de Nova York que sempre me atrai.

Com ícones de estilo como Chloë Sevigny e Olsens entre os seus, ninguém tem dominado sem esforço como os nova -iorquinos. Portanto, quando uma tendência está começando a ganhar terreno nas ruas da cidade, você pode apostar que eu preste atenção. E nesta semana, vi um estilo de saia que soube instantaneamente decolar.

Uma réplica volumosa para a tendência da saia lápis que é proliferada nos últimos anos, essa silhueta em movimento traz um movimento e um drama, com generosas dobras de tecido criando uma forma circular completa.

Enquanto essa saia combina naturalmente com camisas finas para um acabamento elegante, eu me sinto atraído por uma abordagem mais – acho que aquelas jaquetas quadradas de pitness, tricô de grandes dimensões e muita textura.

(Imagem de crédito: Getty Images)

Uma peça de transição essencial enquanto seguimos para os meses mais quentes, o tecido generoso oferece um cobertor enquanto nos sentimos leve, e é bastante espaçoso se sobrepor com calças justas – ou mesmo leggings – quando há outro resfriamento no ar. Então, à medida que as temperaturas aumentam, faça pernas nuas e combine uma saia em um círculo com sandálias ou balés para um visual chique em clima quente.

INDEMÁTICA GLAMOUS – talvez por causa da forma volumosa que parece sinônimo de silhuetas que fizeram sua estréia no emblemático “novo olhar” de Christian Dior “novo visual” de 1947 – esta tendência da saia oferece um meio fácil de dar a suas roupas e Revisão elegante.

Para comprar a saia, que parece tão relevante agora quanto há quase 80 anos, leia o resto para descobrir nossa modificação das melhores saias de círculo abaixo.

Compre saias circulares:

Zara Saia midi volumosa Esta tonalidade sutil da Borgonha combina tão bem com cores mais brilhantes da primavera, como azul bebê e rosa claro.

Cos Saia midi online Seja rápido – cabe à venda.

Estilo com a camisa combinando ou pare com uma camiseta branca simples.

Esta saia elegante acrescenta energia sofisticada a qualquer roupa.

Cos Linon A-line Maxi Salia Possui um cinto elástico para um ajuste relaxado e confortável.

Miu Saia de tecido técnico Estilo com um vendaval para uma aparência aprovada pelo MIU.

Massimo Dutti Saia de flanco midi com detalhes contrastantes O acabamento volumoso significa que ele se move com você lindamente quando você caminha.

E outras histórias Saia midi online Isso também está disponível em um estilo impresso em verde e branco.