A bela tendência das cores da primavera que adicionará um toque na moda ao seu guarda -roupa da primavera 2025

Uma das maneiras mais fáceis (e meus favoritos) para revigorar meu guarda -roupa para uma nova temporada é adicionando um Toque fresco de cor para meus sets. Naturalmente, já compartilhamos todas as tendências de cores mais chiques e emocionantes que dominaram as faixas do SS25 que podemos esperar ver em todos os lugares de nossas pessoas favoritas da moda – e alimentamos nesta primavera. Algumas semanas atrás, eu cobri algumas das belas tendências nas cores da primavera 2025, e eu estava particularmente apaixonada por uma – talvez, porque era muito fresca e inesperada e não o vimos em destaque por algum tempo . Estou falando de verde refrescante, romântico e suave.

Embora menos falado entre a multidão da moda nesta temporada do que o rosa em pó ou o amarelo na manteiga, a hortelã não era menos dominante em trilhas de primavera, aparecendo em camadas puras, em musselina noturna, renda e renda e romântica em fendi, sportmax, erdem e Chanel para citar mas alguns. A tonalidade bonita é garantida para adicionar um toque fresco e elegante às suas roupas de primavera / verão. Continue rolando a inspiração visual das faixas e compre nossas músicas favoritas da temporada verde da temporada.

Casa verde nas encostas:

(Crédito da imagem: LaunchMetrics Spotlight / Fendi)

(Crédito da imagem: LaunchMetrics Spotlight / ermdem)

(Crédito da imagem: LaunchMetrics Spotlight / Chanel)

(Crédito da imagem: LaunchMetrics Spotlight / Sportmax)

(Crédito da imagem: Chloé / LaunchMetrics Spotlight)

Compre nossas peças verdes de menta favoritas:

Uma face suspensa e pura sutil, a tendência das cores – assim como vimos em muitas faixas SS25.

Uma maneira chique de adicionar a cor ao seu jeans básico.

Cult Gaia Saia maxi em seda impressa Sai

Rabanne Top de algodão padronizado Dê à cor um toque relaxado e opte por arranhões.

Frankie Store Salia Midi semi-transparente de Verna Somos todos sobre menta verde em tecidos transparentes.

Loeffler Randall Léonie Crystal Mesh Ballet Flats

Erdem Algodão bordado

Facão Garra de herança grande no verificador de casca de hortelã Para uma visão sutil da tendência, opte por um acessório chique.

Kimchi azul Cardigã de botão embelezado de Rachel Pearl Extra bonito com botões de pérolas.

Como se Calças de seda-charmeuse Calças de seda que você pode vestir ou descer.

Reforma Vestido de cetim noem Um vestido de sonho inspirado em inspiração vintage.

Melie branca The Brigitte Satchel de Melie Bianco: edição de grandes dimensões

BEC + PONT Ilora Knit Mini Dress Eu podia me ver usar isso com sandálias planas durante minhas férias de verão.

Comprar Alexis Constance Small Oval Bag

Ancestral Viés de corte de menta selecionado por Anna Corinna Esse achado vintage parece ter sido capaz de sair diretamente da faixa da primavera.

H&M nos dando um excelente conselho de estilo – ursa cor com prata de metal.

Vince Saia de superposição de glitter midi Um brilho verde de hortelã sutil.

Intimamente Nesta mini calcinha Um deslizamento do romance de renda sedosa ooys.

Adidas “Semi Green Spark” tênis de gazela Não negligencie um par de tênis verdes de hortelã.

jóia Cashmere Hiding Place Vou estilizar esse suéter exatamente como o modelo.

Sabina Musayev Savannah Top As férias de verão perfeitas.

Encontre -me agora Mariposa de renda sem costas

Pessoas livres Solid Dream Tunic Pressione um olhar boho com esta blusa grátis.