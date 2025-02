A biblioteca da cidade n ° 1 foi nomeada depois que Alexei Mikhailovich Bodrenkov, poeta, jornalista e autor do hino da cidade do herói de Smolensk.

A biblioteca está localizada no Microtrict Yuzhny, onde os eventos festivos ocorreram hoje, nos quais os alunos da escola n ° 38 participaram.

Alexey Mikhailovich vive e trabalha em Smolensk desde 1948 no jornal “Working Way”. Seu poema mais famoso “The First Soldier”, estabelecido na música do compositor de Smolensk, Ivan Mitrofanovich Trushkin, tornou -se o hino de Smolensk desde 2003.