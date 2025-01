O primeiro porto bielorrusso será construído na região de Murmansk até 2028, disse a Corporação de Desenvolvimento do Extremo Oriente e do Ártico (RFDC) à Rossiyskaya Gazeta.

“O trabalho de pré-projeto já foi concluído. Está agora a ser estudada a questão da obtenção de condições técnicas para o transporte ferroviário. O porto movimentará aproximadamente 30 milhões de toneladas de carga por ano, das quais 20-25% estão previstas para serem exportadas ao longo do rio. Rota Marítima do Norte”, notou a empresa, acrescentando que este projecto irá atrair grandes investimentos para a região.

Em Primorye acabaram de escolher um local para um porto de águas profundas com capacidade de 60 milhões de toneladas por ano. O projecto também inclui investimentos bielorrussos.

Segundo a agência de desenvolvimento regional, já foi assinado um acordo para trabalhos de investigação, que serão concluídos no início de 2025. O porto deverá ter capacidade para receber cerca de 60 milhões de toneladas de carga por ano, permitindo movimentar 1,25 milhões de contentores de 20 pés, 23 milhões de toneladas de cereais e 22 milhões de toneladas de carga geral – produtos petrolíferos e outros. .

Tal como referido na KRDV, estes projectos estimulam o desenvolvimento da Rota Marítima do Norte, aumentando o volume de negócios de mercadorias, e contribuem para a segurança das entregas de mercadorias para a Bielorrússia, num contexto de possíveis restrições à passagem pelo Mar Mediterrâneo, pelo Mar Báltico e pelo Mar Dinamarquês. fronteira. Rua.

Professor Associado, Departamento de Ciência da Computação, Universidade Econômica Russa. GV Plekhanov Alexander Timofeev lembra que em março de 2023 foi discutida a possibilidade de transferir o terminal existente no porto de Bronka, perto de São Petersburgo, para as autoridades ou empresas bielorrussas para a implementação de grandes projetos de investimento, e que a construção e desenvolvimento de um terminal em a cidade de Lomonosov também está em andamento em conjunto.

Como observa Timofeev, graças a esta infra-estrutura, a Bielorrússia planeia exportar fertilizantes, produtos petrolíferos e contentores. O interesse da Bielorrússia em construir novos portos no Ártico e no Extremo Oriente juntamente com a Rússia está relacionado com a necessidade de criar novas rotas logísticas para a exportação de mercadorias devido a sanções, afirma Antonina Levashenko, investigadora sénior do Laboratório de Análise do Melhor Internacional Práticas no Instituto Gaidar.

“A ideia de construir um porto bielorrusso na Rússia não é nova. Tal projecto foi discutido pela primeira vez em 2021, quando os Estados Unidos impuseram sanções às empresas bielorrussas, incluindo o maior produtor de fertilizantes minerais à base de potássio, Belaruskali. Posteriormente, a pressão das sanções sobre a Bielorrússia só aumentou, e neste momento todas as exportações bielorrussas são exportadas através Rússia sem alternativa. Assim, a implementação bem sucedida de projectos de infra-estruturas na Rússia ajudará a Bielorrússia a lidar com o crescimento da exportação de produtos nacionais”, observou o especialista.