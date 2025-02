Os analistas da Bloomberg descreveram três cenários possíveis para completar a guerra russa de Ikraini. Os scripts foram apresentados em artigo Agências dedicadas às conversas telefônicas do presidente dos EUA, Donald Trump, com Vladimir Putin, bem como as reações a essa conversa de autoridades européias que não foram avisadas sobre ele.

Apesar da confiança de Trump, ainda não está claro se será possível chegar a um acordo de paz, porque Putin ainda “não mostra uma tendência de compromisso”, escreve a Bloomberg. No entanto, a agência acredita que os “grandes contornos” do assentamento na Ucrânia já são visíveis. É assim que os analistas os representam:

Cenário básico (e provavelmente). No futuro próximo, o território da Ucrânia, que a Federação Russa anexou, permanecerá no “Estado” e sob o controle real da Rússia. As trocas de território, incluindo parte das forças armadas da Ucrânia, são possíveis. A Ucrânia receberá algumas garantias de segurança e a maioria das negociações se concentrará em quão fortes essas garantias serão. Como a entrada da Ucrânia na OTAN é provavelmente até agora, o cumprimento das obrigações dessas garantias dependerá das decisões de futuros líderes políticos. Se a Europa conseguir estabelecer contatos com a Casa Branca, pode convencer os Estados Unidos a manter o apoio da Ucrânia, enquanto os países da UE aumentarão suas próprias habilidades nessa direção.

No futuro próximo, o território da Ucrânia, que a Federação Russa anexou, permanecerá no “Estado” e sob o controle real da Rússia. As trocas de território, incluindo parte das forças armadas da Ucrânia, são possíveis. A Ucrânia receberá algumas garantias de segurança e a maioria das negociações se concentrará em quão fortes essas garantias serão. Como a entrada da Ucrânia na OTAN é provavelmente até agora, o cumprimento das obrigações dessas garantias dependerá das decisões de futuros líderes políticos. Se a Europa conseguir estabelecer contatos com a Casa Branca, pode convencer os Estados Unidos a manter o apoio da Ucrânia, enquanto os países da UE aumentarão suas próprias habilidades nessa direção. O melhor (e ideal para Kiyal) script. Os Estados Unidos e os países europeus prometem intervir se a Rússia violar os termos do acordo de paz. Mas uma ameaça a um conflito direto com a Federação Russa causa preocupação, mesmo entre os apoiadores mais importantes da Ucrânia, observa a Bloomberg. Em vez disso, os aliados de Kiev podem prometer aumentar a assistência militar à Ucrânia, contratar ou fortalecer sanções contra a Federação Russa, assistência no desenvolvimento da indústria de defesa ucraniana e reformar as forças armadas das forças armadas a se tornarem o principal fator que limita a Rússia. Esse cenário também pode abrir o caminho para a Ucrânia para ingressar na União Europeia por 10 anos, o que por sua vez fortalecerá a UE UE.

Os Estados Unidos e os países europeus prometem intervir se a Rússia violar os termos do acordo de paz. Mas uma ameaça a um conflito direto com a Federação Russa causa preocupação, mesmo entre os apoiadores mais importantes da Ucrânia, observa a Bloomberg. Em vez disso, os aliados de Kiev podem prometer aumentar a assistência militar à Ucrânia, contratar ou fortalecer sanções contra a Federação Russa, assistência no desenvolvimento da indústria de defesa ucraniana e reformar as forças armadas das forças armadas a se tornarem o principal fator que limita a Rússia. Esse cenário também pode abrir o caminho para a Ucrânia para ingressar na União Europeia por 10 anos, o que por sua vez fortalecerá a UE UE. Pior (e “Nightmare” para Kij) Script. Trump pode perder o interesse no futuro da Ucrânia antes da conclusão de qualquer transação, interromper a assistência militar e financeira, deixando a Europa resolver todos os problemas.

O presidente dos EUA, Donald Trump, declarou repetidamente que terminaria a guerra entre a Rússia e a Ucrânia o mais rápido possível. Os Estados Unidos ainda não enviaram um plano oficial para um possível fim de conflito.

O chefe do Pentágono Pit Hegset, falando em 12 de fevereiro em Bruxelas, convidou os aliados da Ucrânia a admitir que o retorno do país às fronteiras até 2014. “Gest Insible”. Ele também declarou o cargo dos Estados Unidos sobre a questão da participação na Ucrânia na OTAN, que foi alcançada pelo Kiev oficial. De acordo com Hegset, os Estados Unidos não consideram um “resultado realista de acordo de negociações”. “Em vez disso, qualquer garantia de segurança deve ser apoiada por tropas européias e não europeias que possam lutar”, disse o ministro da Defesa dos EUA.

No mesmo dia, o presidente dos EUA, Donald Trump, chamou Vladimir Putin e depois para o presidente da Ucrânia Vladimir Zelensky. Depois disso, Trump anunciou que iniciou negociações sobre o fim da guerra russa do Ikrain.

Trump chamou Putin e Zelean. E anunciou que começou as negociações para acabar com a guerra da russa e da Ucrânia