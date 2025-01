A BMW UK para de publicar em X: os usuários da Internet apontam para a saudação nazista e a liderança da plataforma Elon Musk como possíveis razões possíveis

A BMW UK anunciou que não publicará mais na plataforma de rede social X. O movimento, que ocorreu sem nenhuma explicação clara, desencadeou uma onda de reação e zombaria on -line, com os críticos rapidamente para questionar o raciocínio por trás da decisão.

Em uma declaração enigmática publicada em sua conta X oficial, o BMW UK simplesmente declarou: “Não estamos mais publicando em X. Não se preocupe, nossa equipe de atendimento ao cliente ainda está aqui se você precisar de nós. Você também pode ver todas as últimas notícias da BMW nos seguindo no Facebook e Instagram no BMWUK.

O Economic Times relatou que este anúncio possivelmente chegou a um escrutínio crescente do proprietário de X, Elon Musk, depois de ações controversas durante a inauguração do presidente Trump, que os críticos compararam com uma “saudação nazista”. Musk rapidamente descartou as declarações como “sem fundamento”, acrescentando que a narrativa de “All Is Hitler” estava “tão cansada”.

Enquanto a partida do BMW UK de X levantou as sobrancelhas, ele rapidamente se tornou um ridículo generalizado. Os usuários on -line, alguns dos quais apontaram a história da empresa, deram suas conexões com a Segunda Guerra Mundial, incluindo o uso de trabalho forçado sob a Alemanha nazista, um capítulo sombrio para o qual a BMW havia emitido um pedido de desculpas em 2016, acrescentou a publicação.

Como relatado, a figura alternativa de Jack Posobiec alimentou a controvérsia ao compartilhar uma imagem histórica de Adolf Hitler em turnê de uma fábrica da BMW, acompanhada pela pergunta sarcástica: “Isso você?”

Outros adotaram uma abordagem mais alegre, zombando da decisão da marca de “apontar um jogo” em X antes de fazer um movimento, referindo -se ao seu compromisso limitado na plataforma. O usuário X Sawyer Merritt, um proeminente defensor de Musk, comentou: “Suas publicações obtiveram uma média de 12 curtidas”.

Figuras políticas também se juntaram ao refray, com o senador republicano Mike Lee, de Utah, pedindo um boicote à marca, rotulando -o de “cada vez mais acordando”.

