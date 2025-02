A BSF conquista Rs 3 milhões de rúpias por valor de ouro na fronteira entre a Índia-Bangladesh: Forças de fronteira frustrando o contrabando de ouro ao longo da fronteira de Bangladesh, aproveitando Rs 3 milhões de rúpias

A Força de Segurança da Fronteira (BSF) frustrou uma tentativa de contrabandear o ouro ao longo da fronteira entre a Índia-Bangladesh, em Bengala Ocidental, aproveitando o ouro no valor de quase 3 milhões de rúpias.

Agindo sobre inteligência credível, a equipe da BSF pegou um contrabandista com as mãos na massa enquanto tentava contrabandear 25 biscoitos de ouro de Bangladesh para a Índia. O ouro apreendido pesava 3.420 kg e tinha um valor estimado de mercado de 2,95 milhões de rúpias.

Segundo as fontes, os Jawans da BSF, que agiram com inteligência concreta, colocaram uma armadilha para frustrar uma oferta de contrabando ao longo da fronteira com Bangladesh, no distrito de Bengala, no oeste de Bengala, na sexta -feira.

Por volta das 16h45, um motociclista suspeito se aproximou do acampamento Bop Bithari. Após a inspeção, 25 biscoitos de ouro escondidos foram encontrados sob o tanque de combustível.

A BSF confiscou imediatamente o ouro e prendeu o contrabandista, levando -o ao acampamento para investigação adicional.

Durante o curso da investigação, o réu, morador do norte de 24 de Bengala, confessou que estava em contato com um contrabandista de Bangladesh nos últimos dois meses.

Ele recebeu instruções para deixar os biscoitos de ouro em um local designado perto do mercado de Bithari. Foi prometido um pagamento de Rs 1.500 após a entrega bem -sucedida do artigo.

O réu foi entregue às autoridades interessadas para outros procedimentos legais, disse um funcionário.