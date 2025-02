A cabeça de Baltiysk e seu representante foram mantidos para um suborno

O chefe da cidade de Sergey Melnikov e seu vice Maxim Kovalenko caíram sob a pesquisa. Segundo os pesquisadores, Kovalenko transferiu 575 mil rublos para Melnikov para a proteção do serviço em 15 de janeiro.

Consequentemente, o vice -prefeito é suspeito de dar um suborno e o prefeito – em seu recebimento, casos criminais foram estabelecidos com base nos artigos 290 e 291 do Código Penal da Federação Russa.

O IC da Rússia enfatizou que a pesquisa está sendo realizada com base em materiais coletados por agentes do Departamento de Segurança Econômica do diretor regional do Ministério de Assuntos Internos, os suspeitos fizeram pesquisas.

No início das redes públicas locais, as informações mostraram que o chefe da cidade era visto no prédio da administração algemado.