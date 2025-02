O chefe do TVER recebeu um julgamento por fraude em grande escala com pagamentos sociais (parte 3 do artigo 159.2 do Código Penal da Federação Russa).

De acordo com a MK em TVER, o vice -chefe da Administração Distrital de Proximidade, George P., recebeu uma pensão de parentes que morreram por cerca de dois anos, coletando dinheiro com seus cartões bancários.

Durante a pesquisa, o gerente fez o SFR mais de 900.000 rublos, reconhecendo assim o roubo de pagamentos sociais. O tribunal negou provimento ao processo criminal contra George P. e o nomeou uma multa.