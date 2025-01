A cafeteria do aeroporto desta cidade metropolitana se torna o estabelecimento de alimentação “mais acessível”; verifique detalhes do preço

O primeiro e único “estabelecimento de alimentação acessível” de Calcutá num aeroporto ganhou popularidade entre os passageiros, com o UDAN Yatri Café atraindo um movimento diário de cerca de 900 pessoas no seu primeiro mês.

Na cafeteria, os passageiros podem desfrutar de chá por apenas $10, enquanto outros estabelecimentos do aeroporto cobram preços bem mais elevados pela mesma bebida.

Leia também: Voando de e para Bengaluru? Prepare-se para grandes interrupções em fevereiro

“O movimento no café tem sido de cerca de 900 pessoas por dia e está crescendo”, disse um porta-voz da Autoridade Aeroportuária da Índia (AAI) à PTI. Isso significa que o café, localizado no saguão de embarque do Aeroporto Internacional Netaji Subhas Chandra Bose (NSCBI) da cidade, atendeu cerca de 27 mil passageiros em um mês.

O Ministro da Aviação Civil, Ram Mohan Naidu Kinjarapu, que inaugurou o café durante a comemoração do centenário do aeroporto de Calcutá, em 21 de dezembro do ano passado, está impressionado com a resposta que o restaurante está recebendo dos passageiros. “Desde o dia em que tomei posse como Ministro da Aviação Civil, a minha missão tem sido tornar as viagens aéreas mais acessíveis e acessíveis a todos os indianos. O UDAN Yatri Café no Aeroporto de Calcutá, o primeiro restaurante acessível de comida de aeroporto da Índia, é um passo importante nessa direção”, disse Naidu em um post no X.

“Com o passar de um mês, fico profundamente comovido com a resposta positiva dos viajantes. “Esta iniciativa reflete o nosso compromisso em tornar as viagens mais fáceis para todos os passageiros”, lê-se na postagem do ministro na segunda-feira.

Naidu também postou um vídeo de sua visita a Calcutá por ocasião dos 100 anos do Aeroporto de Calcutá e da inauguração do café. No refeitório, operado por uma empresa privada, o passageiro pode comprar uma garrafa de água no $10, enquanto o café, um doce e uma samosa custam $20 cada, disseram fontes do aeroporto NSCBI PTI.

As fontes disseram ainda PTI que existe a possibilidade de instalação de cafeterias de baixo custo também em outros aeroportos. Afirmaram ainda que o Ministério da Aviação Civil, em associação com a AAI, montou o refeitório depois de um grande número de passageiros se terem queixado de que a alimentação no interior dos edifícios do terminal do aeroporto era superfaturada.

Esta iniciativa reflete o nosso compromisso em facilitar as viagens de cada passageiro.

Num inquérito nacional recente, uma percentagem significativa de passageiros de companhias aéreas afirmou que os preços dos alimentos e bebidas vendidos nos aeroportos são “excessivos”, com alguns pagando mais de 200% mais do que nos restaurantes, lojas de conveniência, vendas a retalho organizadas e estações ferroviárias.

Uma pesquisa realizada pela plataforma online LocalCircles revelou que 60% dos passageiros das companhias aéreas relataram que são cobrados de 100% a 200% mais por alimentos e bebidas nos aeroportos do que nas estações ferroviárias. A pesquisa, que reuniu mais de 28 mil respostas de passageiros em 309 distritos da Índia, destacou disparidades de preços significativas.

Fonte